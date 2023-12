'Boysi su danas davali svaki i po sat vremena iskaz. Odluka o ukidanju zatvora neće biti tako brzo'

Naša reporterka Ana Mlinarić javila se uživo iz Atene gdje prati slučaj zatvorenih BBB-ovaca. Navodi da odvjetnici smatraju da odluka o eventualnom puštanju Bojsova ovaj tjedan neće biti donesena. Za svih 102 uhićenih podneseni su zahtjevi za ukidanjem istražnog zatvora, no o svakom će se odlučivati pojedinačno, i to neće biti obavljeno tako brzo, zasigurno ne ovoga tjedna.

"Neki spekuliraju da bi to moglo biti oko Božića, ali grčki odvjetnik, koji brani većinu Hrvata, nije želio ulaziti u procjene koliko bi to moglo trajati. Dvorište suda cijeli dan bilo je puno interventne policije, prva skupina BBB-ovaca danas je dala iskaze o novim okolnostima, analizi DNK-a i otiscima prstiju", izvijestila je Mlinarić.

Još dvije skupine navijača na sud će stići sutra i prekosutra. Odvjetnici kažu da su ispitivanja trajala od nekoliko desetaka minuta za one navijače za koje nema niti jedna fotografija ili SMS poruka, do 40 minuta ili sat za one koji su identificirani, na primjer, na video materijalu.

"Danas su morali detaljno objašnjavati što su radili i nadopuniti svoj iskaz. Zanimljivo, danas nije bilo toliko grčkih novinarskih ekipa. Grčka javnost bavi se drugim temama, štrajkovi su u zemlji, pa i odvjetnici naših navijača morali su tražiti posebnu dozvolu svoje komore da mogu biti prisutni na ročištima koja su rijetka. Tereti ih se za 121 djelo, to su 11 djela, neki su prekršaji, neka su kaznena djela. Za što će ih se teretiti, znat će se za nekoliko mjeseci po završetku istrage", navela je Ana Mlinarić.

Gotova je analiza DNK-a s noža i prstiju, ali nisu u potpunosti prevedene sve SMS poruke jer nema dovoljno prevoditelja. "Na to ćemo pričekati još neko vrijeme, izvjesno je da će neke pustiti i bez prekršajnih dijelova", rekla je Ana Mlinarić.