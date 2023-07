Božinović udijelo bukvicu Splitu zbog komunalnog nereda, ali imao je što reći i Dobroniću: 'Ne razumijem ga'

Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić javila iz Šibenika gdje je za RTL Danas razgovarala s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem o tome koliko je Hrvatska sigurna zemlja, što misli o problemu divljaštva u Splitu i drugim aktualnostima.

Na pitanje, sumnja li se da je požar kod Grebaštice podmetnut s obzirom na to da je krenuo skoro u sito vrijeme kad i veliki požar lani, odgovorio je da očevid još traje.

"Primijetili ste da policija nije izašla s konkretnim priopćenjem, osim što se zna da je otvoreni plamen uzrok požara, ali ne i čime je izazvan. Vještaci ne isključuju mogućnost da je zbog djelovanja sunca na ostatka stakla na deponiju možda došlo do paljenja trave. Razgovara se s puno ljudi, s potencijalnim svjedocima. Prilično sam uvjeren da će policija da će policija učiniti sve da nas približi uzroku požara", rekao je Božinović.

Komentirao je i dojave o bombama u Splitu, ne o dojavama od neki dan u Zagrebu te rekao da policija mora na svaku takvu dojavu izaći na teren i utvrditi da nema neposredne opasnosti za građane.

"Mi možemo pretpostavljati da nije možda ozbiljna prijetnja, ali dok to sa stručnijim timovima ne isključi, policija će uvijek postupati. No policija ima i rezultata, samo ove godine je 20 osoba kazneno prijavljeno, dakle 20 počinitelja za kaznene radnje. To jesu složeniji izvidi koji nerijetko uključuju međunarodnu komponentu, ali doći ćemo do onih koji tako uzbunjuju javnost", rekao je ministar.

Na pitanje je li Hrvatska sigurna zemlja, odgovorio je: "Apsolutno."

Komentirao je i situaciju u Splitu, rekao zabrinjava li ga situacija komunalnog nereda te odgovorio na pitanje kakva je komunikacija s gradskim vlastima

"Ti bi problemi trebali zabrinjavati prvo gradske vlasti, suradnja je na razini policijske uprave. Znamo da je bilo pokušaja iz gradske uprave Splita prebaciti odgovornost na Ministarstvo unutarnjih poslova, ali dobili su odgovore. Policija je vrlo aktivna i od kraja prošle sezone ukazuje se gradonačelniku i njegovim ljudima na što treba obratiti pozornost, koje aktivnosti treba poduzeti. Policija je zaslužna što je sigurnosna situacija u Splitu vrlo povoljna", rekao je Božinović.

Na pitanje, šalje li se ružna slika iz Splita, odgovorio je: "Ne razumijem odakle tak poriv. Uzmite na primjer Šibenik , koji nije 5 puta veći od Splita, tu će za pet dana policija s Gradom staviti u funkciju 240 kamera na 74 lokacije. U Splitu imamo 14 lokacija s 50 kamera. Šibenik nije 5 puta veći od Splita. Tamo gdje su ljudi usmjereni na rješavanje problema, gdje se sluša struku, ima i rezultata."

Naša reporterka pitala je i zašto se policija slala na prosvjednike (štrajkaši iz pravosuđa ispred zgrade Vlade op.a)

"Nije se slala policije. Policija je u osiguranju Vlade, odjednom je došla veća skupina građana na neprijavljeni skup. Policijski službenici izašli su vidjeti o čemu se radi, kad su utvrdili da nema opasnosti vratili su se. Sad smo opet na terenu politikantstva, ne mogu razumjeti da predsjednik Vrhovnog suda ignorira policijsko priopćenje koje je sve objasnilo, kao ni to da dva mjeseca ignorira puno ozbiljnije pitanje na koje sam pristojno ukazao pismom, a to je zašto je 96 posto onih koji su kazneno prijavljeni zbog ilegalnog nošenja oružja bivaju odmah pušteni na slobodu. To je pitanje", rekao je ministar.

Dodajmo i to da je MUP istaknuo kako je Hrvatska jedna od sigurnijih zemalja u EU, da i ove sezone stiže 100 policijskih službenika iz drugih zemalja i to i na kopnu i na moru kako bi se i turisti iz njihovih zemalja osjećali sigurnije.