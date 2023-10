'Branimir Glavaš ne planira odlazak u BiH iako sam mu ja sugerirao da ode. Večeras putujemo u Osijek'

Na izricanju presude Branimiru Glavašu bila je reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić.

Ivana, zbunjuje da je presuda veća od 5 godina zatvora, a Glavaš odmah nije odveden u zatvor? Zašto?

"Svi oni kojima se izrekne kazna pet ili više godina zatvora automatski idu u istražni zatvor. To se nije dogodilo i kako je obrazložio sudac danas - pozvao se na odluku Ustavnog suda iz 2015.koja kaže da bi Branimir Glavaš u tom slučaju bio u diskriminatornom položaju u odnosu na ostale optuženike. ovo je stvarno bio presedan jer nikad se nije dogodila situacija da je netko dobio više od 5 godina zatvora a da nije završio u istražnom zatvoru", kazala je reporterka RTL-a Danas koja je razgovarala s Filipom Glavašom, odvjetnikom i sinom Branimira Glavaša.

Za početak gdje je Branimir Glavaš, je li još uvijek u Hrvatskoj?

Nalazi se u centru Zagreba i uskoro ćemo se uputiti u grad Osijek.

Planira li možda odlazak u Bosnu i Hercegovinu?

Koliko je meni poznato ne planira. Vraćamo se u Osijek gdje ćemo se pripremati za daljnji tijek postupka.

Vidjeli smo danas da će sudac pripremiti posebnu odluku što se tiče istražnog zatvora. Postoji li ipak mogućnost da će on završiti u istražnom zatvoru?

Mene u ovom postupku ništa više ne može iznenaditi pa me ne bi iznenadila mogućnost da Branimir Glavaš za par dana završi u istražnom zatvoru. Ja sam bio duboko uvjeren da ćemo danas doći na presudu i čuti oslobađajuću presudu, ali Vijeće je nažalost i izreklo osuđujuću presudu i neugodno iznenadilo odlukom koja je protivna svim činjenicama utvrđenim u postupku i protivno svim dokazima u ovom ponovljenom postupku

Je li istinita informacija da ste mu jučer savjetovali da ode u BiH?

Pa gledajte, ja kao njegov branitelj mu nisam mogao pružiti garanciju da će u slučaju eventualne osuđujuće presude moći neometano napustiti zgradu ovoga suda. Iz jednostavnog razloga što mi ni jedan od mojih sugovornika nije mogao potvrditi hoće li on u slučaju osuđujuće presude biti obvezan ići u istražni zatvor ili ne. S obzirom na navedeno ja sam mu, opreza radi, sugerirao da ode u BiH jer sam, iako sam bio uvjeren da ćemo doći do oslobađajuće presude, ipak imao zrno sumnje da bi se moglo dogoditi ono što se dogodilo. I iz tog razloga sam mu to sugerirao,a li on je to rezolutno odbio zato što je bio duboko uvjeren da će danas čuti oslobađajuću presudu kao što je i sada uvjeren da je nevin.

Ratni zločin za koji se njega sumnjiči dogodio se 1991. Vi ste se te godine rodili i cijeli život živite s tim procesom i evo na kraju mu postali i odvjetnik. Kako ste se vi nosili s cijelim tim slučajem i kako je surađivati s Branimirom Glavašem? Sluša li vas?

Cijeli postupak traje već 19 godina i naravno da je teško ostati ravnodušan. Duboko sam iznenađen i šokiran današnjom presudom kojom je Branimir Glavaš osuđen krivim zato što je tijekom ponovljenog postupka izveden niz materijalnih i personalnih dokaza kojima su se morale utvrditi činjenice i kojima su se, po meni, utvrdile činjenice koje idu u prilog Branimiru Glavašu i koje nedvojbeno upućuju na to da on za zločine za koje ga se tereti nema apsolutno nikakve veze. Iz današnjeg obrazloženja predsjednika vijeća proizlazi da je isti od riječi do riječi prepisao raniju ukinutu presudu suca Horvatovića, današnjeg predsjednika Visokog kaznenog suda, i očito je da je ovaj ponovljeni postupak bio samo jedna vrsta igrokaza i farse, a da je presuda donesena prije samog početka ovog postupka. To mi jednostavno ne ide u glavu zato što, mi danas tijekom obrazloženja nismo čuli niti jednu jedinu riječ o svim dokazima koji su izvedeni u ovom postupku. Mislim ponajprije na nove dokaze koji ukazuju na to da Branimir Glavaš s tim zločinima nema apsolutno ništa.