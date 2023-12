Reporterka Leona Šiljeg razgovarala je s liječnicom obiteljske medicine, Branislavom Čilić o porastu broja zaraženih respiratornim infektivnim bolestima.

Koliko je među vašim pacijentima onih koji imaju koronu, hripavac i gripu?

"U zadnje vrijeme je veliki porast pacijenata oboljelih od respiratornih infektivnih bolesti. Od početka mjeseca je bilo 90 pozitivnih na koronu, 47 pozitivnih na hripavac, a gripe je bilo najmanje. Svega tri slučaja."

Je li ovdje riječ o značajnijem porastu koliko je bilo, primjerice, u studenom?

"Veliki je porast u zadnjih tjedan dana i ovaj tjedan. Evo danas već i sama brojka govori koliko je to značajan porast u toku dana, ali u odnosu na prošli mjesec, brojka se i više nego udvostručila. Što se tiče respiratornih bolesti, pacijenata uvijek ima, otprilike nešto manje nego što je to danas, ali ovo je veliki broj zaraznih bolesti u ambulanti".

Kako pacijenti mogu biti sigurni ukoliko dođu u čekaonicu da se neće ovdje zaraziti?

"Pa to je pitanje koje pacijenti često razmišljaju kad idu liječniku. Ono što mi možemo napraviti je to da osiguramo pacijentima prostor u čekaonici u kojem će biti sigurni od zaraznih bolesti na način da prije svega svaki naš pacijent se najavi telefonom ili mailom, kaže simptome i mi to selektiramo. Doktor ili sestra selektiraju pacijente koje onda pozivamo u ambulantu, na pregled ili na testiranje na koje ih direktno šaljemo ukoliko je sumnja na hripavac da se to napravi u Zavodu za javno zdravstvo".

Ako su na testu za kovid pozitivni koliko traje izolacija?

"Pozitivni su oboljeli u izolaciji pet dana. Preporuka je da nose maske još pet dana ukoliko rade u zdravstvenim ustanovama i njihovi kontakti, preporučamo da nose maske, makar pet dana".

Bliži se blagdan i bit će sigurno u pojačanih obiteljskih druženja. Koja je vaša preporuka svim građanima?

"Odgovorno ponašanje, kao i svih ovih godina, kako smo naučili, to ne treba ponavljati. Dakle, svi oni koji imaju respiratorne simptome bi bilo poželjno da ostanu doma, da ne idu na obiteljska okupljanja i da ne izlažu opasnosti svoje ukućane, svoje najmilije, pogotovo one koji su stari bolesni, nemoćni i kronične bolesti koje imaju".