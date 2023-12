Nesreću u Sinju u kojoj je ozlijeđena djevojčica (9) nakon što je na nju pao kamen tijekom bure komentirao je i tamošnji gradonačelnik Miro Bulj. S njim je uživo razgovarala RTL-ova reporterka Nikolina Radić koja se ranije uključila sa svjedokinjom nesreće koja je iznijela niz kritika na račun Grada.

Razgovarali smo s djevojkom koja je prva priskočila u pomoć djevojčici. Ona ovdje živi, a rekla je da u staroj gradskoj jezgri ima dosta starih, napuštenih kamenih kuća s kojih prijete crjepovi i kamenje. Kako ćete to riješiti?

"Prije svega zahvaliti našoj djevojčici koja je ovdje nastradala, što brži oporavak i da to njihovi roditelji zajedno podnesu što lakše. U staroj jezgri grada Sinja imamo dosta iseljenih, imovinsko-pravno neriješenih problema, ali ovo je kulturno zaštićeno područje. Ova bura je na desetine stabala danas izvukla iz korijena, tako da moramo raditi na tome da se pozivaju ljudi koji su vlasnici da riješe svoje probleme. Naravno i s Ministarstvom kulture da se vidi što se može".

Rekli ste da je danas puno stabala iščupano iz korijena, pročitala sam da je bilo barem 30-40 vatrogasnih intervencija. Ovdje susjedi kažu da su već ranije upozoravali na to stablo koje je palo na živce, a onda u konačnici iščupao kameni blok. Tvrde da su tražili uklanjanje, međutim ne može se ukloniti, a asistencija komunalnih redara, odnosno komunalne službe, stoji oko 400 eura. Hoćete li sada izaći ususret građanima pa besplatno ukloniti neka stabla koja i dalje prijete?

"Uložili smo u javnu vatrogasnu postrojbu i kupili smo korpu tako da baš možemo uklanjati ta stabla. Počeli smo s njihovim uklanjanjem, i u području dječjeg vrtića sa starijim i opasnim stablima, tako da ćemo i dalje nastaviti s tim. Međutim, danas je stvarno bio jedan splet okolnosti gdje je stablo palo po kablu. On je bio zakačen i izvukao kamen i baš u tome trenutku je naša nesretna djevojčica naišla ispod te se dogodila ova nesreća. Moramo sve raditi zbog sigurnosti naših građana. Sve službe su na terenu, a u budućnosti ćemo, naravno, nastaviti s rješavanjem problema ovih stabala koji ugrožavaju sigurnost naših građana. Desetljećima se to nije podrezivalo i pililo".

Došli ste netom iz bolnice. Kako je djevojčica? Roditelji su, pretpostavljam, uznemireni i u šoku?

"Bio sam tu cijeli dan u kontaktu s roditeljima, oni su u biti susjedi, tako da je osjećaj isti kao da je to moje dijete. Danas se trebamo svi moliti našoj Gospi sinjskoj da djevojčica bude dobro. Operacija je, koliko imam informacije, prošla dobro. A što će biti treba vidjeti, očekujemo da bude sve najbolje".