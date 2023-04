Bura prizemljila helikoptere, HGSS-ovci u teškim uvjetima spašavali Nijemace. Pročelnik: 'To je GSS vrijeme'

U teškim uvjetima po jakoj buri i na nepristupačnom terenu satima su se probijali HGSS-ovci kako bi spasili dvoje njemačkih državljana. Jak vjetar prizemljio je helikoptere, a teren je bio nepristupačan. RTL-ov reporter Boris Mišević u Karlovcu je razgovarao s pročelnikom Josipom Granićem koji je opisao detalje akcije.

"To je GSS vrijeme. Na to smo naviknuli i zato smo pozvani jer je bila situacija na koju netko drugi ne može reagirati. Mi smo na teren uputili manji broj ljudi iz stanice Gospić, njih 15-ak, a dignuli smo gotovo smo sve stanice u Hrvatskoj u pripravnost. Počevši od Karlovca, završili smo sa Šibenikom, uputili smo ih na teren. Na svu sreću, kada je ekipa iz Gospića došla do unesrećenih, nakon pružanja medicinske pomoći od strane GSS-a zaključili smo da će oni ipak moći hodati na svu sreću pa smo ostale zaustavili u dolasku", rekao je Josip Granić, izvršni pročelnik HGSS-a koji je dodao da su planinari noć prije povraćali, bili iscrpljeni, dehidrirani, a da su nakon dolaska u Gospić predani u OB u Gospiću te je njihovo stanje stabilno.

RH dobiva nove helikoptere, koristit će ih između ostalog i HGSS. Očekuju se u listopadu.

"Međutim, u ovim vremenskim uvjetima ne bismo mogli raditi s njima. Nadamo se da ćemo slične situacije moći odrađivati puno uspješnije nego dosad", zaključio je Granić.