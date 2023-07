'HEP je potpuno umočen, Plinacro je sve znao... Barbarić? On je nesposoban, u tome se svi slažu'

O razmjerima i posljedicama plinske afere Ilija Radić razgovarao je s Radimirom Čačićem, bivšim ministrom gospodarstva.

Tko je kriv za ovu aferu?

"Sasvim sigurno - neki su očiti. HEP, nemamo što o tome razgovarati, potpuno je umočen, Plinacro ja, naravno, sve znao. Ne samo da je sve, znao, nego su HEP, Plinacro kao i HROTE to mogli predvidjeti i izračunati 10-15-20 dana unaprijed - u sat. Ne, u dan. To što se dogodilo, nije trenutak nego je bilo predvidivo. Iza njih naravno imamo notornu HERA-u. Ta HERA od 9. lipnja službeno zna sve. U tom mjesecu gdje se to odigrava, nakon toga imate situaciju s ministrom gospodarstva koji tjedno ima kolegije, njegovi ljudi su u Upravnim odborima i vijećima - jest nije ih ovaj postavio, ali odgovaraju zato da se to ne dogodi. Čak i svojom imovinom. Ima tu svakakve odgovornosti - materijalne, kriminalne, kakve god hoćete. Ponedjeljkom kolegij - zato ministar gospodarstva mora dobiti informaciju. Zašto ih nije dobio i je li ih dobio - to je druga priča. Utorkom, potpredsjednik Vlade ima koordinacije ministara gospodarstva gdje razgovara s Filipovićem svaki utorak. Nakon toga - u srijedu je uži kabinet Vlade u kojem predsjednik Vlade Plenković razgovara s potpredsjednikom Butkovićem o toj temi. Svi sve znaju, svi su to dozvolili. Neki zato što ih je baš briga, neki imaju privatne koristi ili nema materijalne, ali imaju kroz političke ratove"

Vjerujete li zaista da Plenković nije saznao detalje?

"Oni se mogu dobiti za ministra gospodarstva u okviru 15 minuta, oni su svi na stolu. Ne žele se dati u javnosti. Radi se na prvi pogled o potpuno očitom sukobu nad vladanjem nad energetskim sektorom s naglaskom na plinski dio. Ja to iskustvo jako doro imam i u javnosti sam rekao - na policiju sam odnio prijetnje koje sam svojevremeno dobio… I taj je bio dovoljno bezobrazan da to napiše. Piše: nagrađujemo prijatelje, a znamo se obračunati s neprijateljima. do te mjere je ta ekipa bahata, spremna prijetiti. Mi smo to imali na slučaju, kad govorimo o Primorcu - nije išao do kraja, ali imali smo izjavu na Petrokemiji gdje je očito ušao u jednu igru koju je spriječio u interesu građana Hrvatske, ali zato sada dobiva kontraudarce. Filipović nije junak. Junak bi bio da to sve skupa što ja govorim kaže - izađe iz Vlade i veli ja u tome ne želim sudjelovati"

Štiti li premijer šefa HEP-a? Zašto?

"Tu su dvije mogućnosti. Ili se taj tako ubezobrazio nakon što je smijenio i Ćorića, nakon što ta igra traje pa smatra da ni Plenkovića ne treba o tome obavještavati jer Plenković već godinama direktno preko Barbarića upravlja HEP-om. Ministri su tu potpuno marginalni. Bio je i Ćorić, zato je i otišao. Bio je tu i slučaj vile na Hvaru koji pokazuje druge sklonosti… Ali nikad nikoga ne treba optužiti… Ali da je nesposoban u tome se svi slažu, o tome spora nema nikakvog. Nađite mi jednog eksperta koji će reći drugačije. Štiti ga, a je li Barbarić informirao Plenkovića o ovome što radi na naš račun za naše desetine milijuna koje se prelijevaju na privatne račune privatnih tvrtki- to nije Škugor, nije penzioner… Tamo su već stotine milijuna na tim računima pa se to tako dobro ne vidi… Ali model je isti "

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Dosje donosi pozadinu, glavne aktere i najvažnija pitanja o plinskoj aferi