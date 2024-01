'uglavnom praznicima' Čak 90% maloljetnika u Hrvatskoj konzumiralo je alkohol, polovica njih prije 13. godine Liječnica: 'Djeca dolaze potpuno bez svijesti'

Čak 90 posto učenika u Hrvatskoj barem jednom je konzumiralo alkohol, a njih polovina je prvu čašu popila prije 13. godine. "Ima dosta djece koja dolaze u pijanom stanju. To su primarno djeca koja su srednja škola ili stariji razredi osnovne škole. Uglavnom su to praznici pa dolaze i radnim danom, a ako govorimo rutinski kroz godinu onda je to vikendom. Radi se o djeci koja su ozbiljno opijena i koja su potpuno bez svijesti", rekla nam je Iva Hojsak, zamjenica ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb.