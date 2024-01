'ODGOVOR ĆEMO IMATI 22. SIJEČNJA' Čekaju li nas do izbora štrajkovi pa i prosvjedi? 'Plenkoviću ne treba nezadovoljstvo 240.000 zaposlenih i njihovih obitelji'

Štrajkom ponovno prijete i suci koji još nisu riješili zaostatke nagomilane lanjskom obustavom rada. Može li natezanje oko plaća ugroziti održavanje izbora? "Odgovor na to pitanje zapravo ćemo imati za deset dana, 22. siječnja Vlada će donijeti uredbu o koeficijentima baš za sve zaposlene u državnim i javnim službama i tada ćemo vidjeti tko je zadovoljan tko je nezadovoljan. Ministar Miletić kaže da je na stolu 850 milijuna eura i ako nekome oduzme, odnosno ako nekome poveća da će nekome morati oduzeti i da je izvan tog okvira od 850 milijuna eura, Vlada u ovome trenutku ne može ići, no zapravo možemo biti gotovo sigurni da to nije uklesano u kamen. U super izbornoj smo godini i ono što Vladi Andreju Plenkoviću ne treba je nezadovoljstvo više od 240 tisuća zaposlenih. Ako tome pribrojimo i njihove obitelji, radi se o jednom ozbiljnom ozbiljnom biračkom tijelu, ne treba svakako isključiti niti opciju da se u pregovore uključi i sam Andrej Plenković, kao što je to činio nekih ranijih puta. Treba imati na umu i da u državnoj blagajni ne nedostaje novaca. Dobro se puni i od inflacije i od PDV a i ako Vlada to ne riješi ovom uredbom o koeficijentima, moguće je da će se određene nezadovoljne skupine rješavati naknadno kroz neka druga materijalna prava", rekla je naša reporterka Ana Mlinarić koja se uživo javila s Markova trga