Čelnica HUP-a o prijedlogu da se dodatno oprezuje iznajmljivanje: 'Onda bi se i plaće radnika digle'

Kritike na račun Vlade u iščekivanju novih mjera , stižu i iz Hrvatske udruge poslodavaca.

S njom je za RTL Danas razgovarao naš reporter Ilija Radić te ona kaže, prijedlog novog paketa iz HUP-a očekuju vidjeti 13. ožujka na Gospodarsko socijalnom vijeću (GSV-u) te da očekuje da će se mjere nastaviti.

"Okruženje sigurnosti i izvjesnosti od ekstremne je važnosti za poduzetnike kako bi bili u stanju planirati poslovne procese, investicije, ulaganja i zapošljavanja", rekla je Weber.

Na pitanje, kako to da su se cijene energenata zamrznule, a cijene proizvoda ipak rastu, odgovara pohvalom što je Vlada ograničila cijene energenata za poduzetništvo, ali da je to i dalje 4 do 5 puta više od cijene koja se uzimala za izračun cijene proizvoda u nego temeljem cijena koje su kalkulirali za svoje proizvode za 2022.

"Paralelno, rasle su cijene su ambalaže, sirovine, stakla, plastike, etiketa, sve je raslo... Dodatno, nitko od poduzetnika ni građana ne kupuje svaki dan struju, ugovori su barem na godinu dana", istaknula je čelnica HUP-a.

Razložila je i današnji prijedlog HUP-a da se porezna davanja iznajmljivača povećaju.

"Kontinuirano zagovaramo porezno rasterećenje cijene rada. Smatramo da rad treba porezno rasteretiti jer želimo snažnije povećati plaće. Poduzetnici trebaju biti i konkurentni s plaćama kako bi zadržali zaposlenike i spriječili iseljavanje. Treba i pravedno rasteretiti porezni teret. Nije korektno da se rad jako oporezuje, a s druge strane imamo prihod od iznajmljivanja od nekretnina koji se praktički ne oporezuje", rekla je Irena Weber.

Ni ministrica turizma ni iznajmljivači nisu protiv prijedloga, a prema nekim procjenama, Hrvatska je do sad mogla ubrati više od 3 milijardi eura na taj porez. Na pitanje pilimo li svoju najjaču gospodarsku granu, onu od turizma, odgovara: "Sigurno ne. U razgovoru s ministrima financija i turizma osvijestili smo da neoporezivanje prihoda od nekretnina utječe i na snažni rast cijena nekretnina. To ima loš efekt i na mlade obitelji koje apsolutno nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje. Cijene rastu, ne samo na obali, nego i u Zagrebu, za više od 20 posto iz godine na godinu: To bi značilo smirivanje nekretninskog rasta."

Također kaže, ako Vlada prihvati ovaj prijedlog, plaće radnika sigurno bi porasle.

"Plaće rastu neovisno o bilo čemu, snažni je nedostatak radnika, bori se ta svakog radnika, dižu se plaće jer žele zadržati najbolje radnike", uvjerava Weber.