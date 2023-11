Centimetar po centimetar guraju most od 4000 tona! Uskoro bi se trebale spojiti dvije obale Dunava

Čelični željeznički most težak čak 4000 tona gura se centimetar po centimetar kako bi spojio dvije obale rijeke Drave.

Riječ je o projektu rekonstrukcije i izgradnje pruge na relaciji Križevci-Koprivnica-državna granica dužine 42 kilometra. Na dan se pregura oko 30 metara. Uskoro bi posao, koji izvodi 80-ak radnika uglavnom iz Turske, trebao biti gotov.

Inače, vrijednost ovog mosta je 23,5 milijuna eura, dok cijeli projekt košta 350 milijuna. Novi će most imati dva kolosijeka, a otkriveno je što će biti sa starim koji se nalazi pokraj njega.

"Prvo će konstrukcija biti zaštićena izolacijskim slojem, a nakon toga ide polaganje kolosiječne prizme ili tucanika. Nakon toga, idu pragovi i tračnice", rekao je Mehmet Yilma, izvoditelj projekta u ime izvođača radova.

Bilo je razmišljanja da se stari most pretvori u muzej ili šetnicu, rekao je Branimir Bosanac, voditelj nadzornog tima, ali ta se ideja neće ostvariti. "Ta ideja bila je jako dobra i trebala se ostvariti europskim sredstva. No aktivnosti nisu išle u tom smjeru pa sad postoji projekt rušenja."

Naš reporter Goran Latković uživo se također javio s doslovno klizećeg mosta gdje je razgovarao s Darkom Barišićem, članom Uprave HŽ Infrastruktura koji je rekao da će most spojiti dvije obale u subotu ili u nedjelju.

"Radovi su do poplave tekli dobro, ona nas je malo omela u radovima dva to tri tjedna, ali uhvatio se opet zamah i radovi će dovršiti do vikenda. Cijelu dionicu od 42 kilometra završit ćemo 2025. Većina teretnog prometa u RH ide od Rijeke prema Budimpešti, odnosno ovom dionicom tako da je to velikog međunarodnog značaja za teretni promet", izjavio je Barišić.