Četveročlanoj obitelji za ljetovanje na Jadranu treba kredit. Donosimo računicu

Sa zastupničkim primanjima nije problem, ali s prosječnom plaćom odlazak na Jadran sve više nalikuje na nemoguću misiju. Vrijeme godišnjih odmora se bliži, naša obala hit je u svijetu, a kakve će nas cijene na njoj dočekati?

Tako blizu, a tako daleko. More će i ove godine mnogi vidjeti samo na fotografijama. Zbog sve skupljeg života prijateljski i rodbinski kapaciteti i ovog će ljeta biti na cijeni. Dobro to zna obitelj Zečić.

"Iskreno, ako nemaš prijatelja ili kuma, bilo koga da te pozove na more i da ljetuješ tu godinu, ti si u Hrvatskoj s ovim plaćama i ovim cijenama nećeš si priuštit to more i nećeš ga vidjeti sa svojom djecom. Koliko god ti netko omogući i kaže – dođi, ti se nelagodno osjećaš", rekao je Danijel Zečić.

Prosječna hrvatska plaća je oko 1000 eura, a budući da 60 posto građana zarađuje manje od toga, nije teško zaključiti zašto je domaćih gostiju sve manje.

„Djeca traže. Kad vide sladoled, naravno da će pitati mogu li dobiti sladoled. Ako ste došli tamo, trebali bi moći djetetu to priuštiti. Kupiš si, narežeš si i doneseš na plažu, moraš tako raditi inače ne bi vidio mora, drukčije ne ide", kaže Zečić.

A onaj tko nema rodbine i prijatelja, noćenje u apartmanima platit će 30-ak posto više. Prosječna cijena noćenja u Splitu je 180 eura.

"Međutim, mi se zaista borimo s troškovima i apsolutno su nam se povećale cijene svega, tako da smo u ovom momentu bili prisiljeni dignuti cijenu", rekla je Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Zaputi li se četveročlana obitelj na ljetovanje u Split, samo gorivo u oba smjera platit će u prosjeku 115 eura. Još 50 eura odlazi na cestarinu. Sedmodnevni boravak u apartmanu stajat će gotovo 1300 eura, što znači da je samo za put i smještaj potrebno izdvojiti vrtoglavih 1465 eura.

Ni noćenje u hotelima nije opcija. I ovaj riječki, kao i svi, digao je cijene. Domaćih je gostiju, kažu, više u zimskom razdoblju.

"Što se tiče cijena, podigli smo ih 12 do 15 posto ovisno o objektu. Imamo negdje oko 20-ak posto domaćih godistu, a negdje 80 posto stranih gostiju", rekao je Damir Balenović, direktor prodaje i marketinga hotelske grupacije iz Rijeke.

I na otocima astronomske cifre. Pa ako se, recimo, iz Splita zaputite na Hvar. Samo na karte u oba smjera četveročlana obitelj mora izdvojiti nešto više od 130 eura. Jadran je nikad skuplji, pa se traži alternativa.

"Za te novce se može otići npr. u Maroko, Tursku, na Kubu. U toj cijeni uključena je zrakoplovna karta sa svim pristojbama, voditelj putovanja, smještaj s uključenim doručkom", rekao je Vedran Knežević, djelatnik u turističkoj agenciji.

Naša obala mnogo je bliže od Maroka, Turske i Kube, ali od naših novčanika jednako daleko.