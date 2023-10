Gospodine Schmidt, hvala Vam što govorite za RTL. Imamo sukob na Kosovu, a Milorad Dodik neprestano prijeti odcjepljenjem. Postoji li opasnost od novog sukoba ili rata u BiH?

Ne vidim tu mogućnost, ali moramo biti jako pažljivi u kreiranju stabilnosti i pristupanju BiH europskim integracijama. Moram jasno reći da nećemo dopustiti da Dodik i njegovi prijatelji kreiraju nešto što bi sličilo na Transnistriju.

Prema bonskim ovlastima imate mogućnost razriješiti Dodika. Hoćete li povući taj potez?

Dodikova smjena je moguća. Tu mogućnost neću otkloniti, ona ostaje. Treba mu biti jasno da nema igrica i nema dealova! Znam da je on osoba s čvrstim stavom, ali trebam li reći da i on zna da sam ja osoba s čvrstim stavom?

Nije tajna da Dodik ima podršku Rusije. Ali mislite li da ga Moskva izravno instruira koje odluke da donosi?

Ne sjedim na sastancima kada on ide u Moskvu, a čujem da ide opet idući tjedan pa ne mogu suditi. Ali mora razumjeti da čak i Srbija ima stav da se rat u Ukrajini ne smije produljivati. Ako on samo izvršava naredbe onih koji ubijaju nedužne ljude, e to je drugi slučaj. To je inače moj strah kada govorimo o Kosovu i Sjevernoj Mitrovici. Htio bih jasno sugerirati, ako netko raspiruje tenzije, pritom ne govorim o ratu, već samo o stvaranju neprilika – na to treba dobiti odgovor.

Vaš legitimitet propitkuje i hrvatski predsjednik. Kako mu odgovarate?

U obzir uzimam samo konstruktivne izjave.

Zašto ga ne želite komentirati? Hrvatska je potpisnica Daytona.

Mislim da je hrvatska pozicija jasna. Nisam čuo ništa što bi upućivalo na to da je Hrvatska promijenila mišljenje.

Za kraj, koliko će još biti Vaših nasljednika prije nego što se u Bosni i Hercegovini zatvori ured Visokog predstavnika?

Ja sam mislio da će Carl Bilt biti prvi i jedini, a sada sam i ja njegov nasljednik. Nadam se da sam posljednji.