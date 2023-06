Cijena im je poput suhog zlata: Ljubitelji trešanja šokirani cijenom od 6 eura po kilogramu

Na tržnicama rijetko tko može odoljeti prizoru zrelih trešanja. Jedino što ponekad zna spriječiti kupovinu je cijena. Kilogram trešanja najčešće košta 5 ili 6 eura.

"Kažem da su jako, jako skupe. Ja ne kažem da je situacija takva kakva je s obzirom na vremneske nepogode", kazao nam je Savo iz Zagreba.

"Iskreno, volim trešnje i nije mi previše bitna cijena. Ni ne gledam. Kad mi se jede, kupim i to je to", kazao nam je Marijan iz Zagreba.

Nađu se tako i domaće trešnje po 4 eura. Neki razmišljaju da ih je bolje prodati po nižoj cijeni, nego prepustiti trešnje lošem vremenu i pticama.

"To je izuzetno jedna realna cijena, i nije to baš malo ako ćemo gledati iskreno i ja bi dala na više i jeftinije samo da se proda, da nam ne propadne", smatra prodavačica Ana Brkić.

Na nekim je plantažama ostala još samo jedna četvrtina trešanja za pobrati. Urod je 30 do 50 posto manji zbog mraza, iako bi mnogi pomislili da ih ima u izobilju.

"Brzo ih beremo, naravno da ih brzo beremo, pa mi to već godinama radimo"m kazala nam je Svjetlana.

Trešanja je manje i zbog velikih kiša, no zanimljivo, ovdje glavni krivac za više cijene nisu veći troškovi proizvodnje, već nešto drugo.

Stanko Ćosić, proizvođač trešanja, objašnjava da je do poskupljenja došlo zbog slabijeg uroda.

Cijene su vrlo dobre. One su više posljedica ponude i potražnje nego što je došlo do porasta troškova. Potražnja je veća zato što je ove godine slabiji urod u južnoj Italiji. Španjolska je donekle podbacila tako da pritisak te trešnje nije došao do izražaja.

A ono što sada dolazi iz regije slabije je kvalitete, pa domaći proizvođači ni nemaju pravu konkurenciju zbog koje bi snizili cijene.