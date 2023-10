Cijena luka tjera suze na oči, skočila za 66 posto: 'Šokiran sam, svaki euro prevrtim tri puta'

Ide u gotovo svako jelo, a suze na oči mnogima sada tjera i njegova cijena. Ana Križ iz Zagreba nam kaže: "Kad kupim, kupim ga na akciji, tako jedino možeš raspolagati s budžetom kojeg imaš."

Mirko Knezović, pak, šaljivo odgovara: "Ja ga samo vidim kad se napravi fino u čušpajzu, inače ne." Na tržnici se kilogram crvenog luka prodaje za dva do tri eura. Proizvođači kažu da je to relativno niska cijena u odnosu na njihove izdatke i trud. Milan Dopuđ, vlasnik OPG-a objašnjava: "Poskupilo je sjeme, umjetno gnojivo i radna snaga. Sve je otišlo minimalno 50 posto gore, čak i više. Prošle godine je luk bio 10 kuna, a sad je u 15 kuna, odnonos dva eura."

Vlasnica OPG-a Nada Šušković ističe i da oko proizvodnje luka ima puno posla: "Dok se obradi zemljište, dok ti to posadiš, pa sjeme, gnojivo, moraš i pljeviti, pa dok izvadiš, dok se posuši, dok ga doneseš, sve ima to svoje. A i na tržnici su veliki troškovi."

OPG iz Podstrane dodatni trošak ima zbog pakiranja i prijevoza. Ni trenutačna cijena, kaže nam vlasnica Ivana Božiković, nije održiva: "Kupujemo kod nas u Dalmaciji bananske kutije, jedna kutija je jedan euro. Prijevoz, i ukrcaj su nam po kilaži poskupjeli za 100 posto. I nama je sve poskupilo, treba roba doći do ovdje."

Od svih namirnica upravo je crveni luk najviše poskupio. U odnosu na rujan prošle godine, cijena mu je skočila 66 posto. Potom slijedi krumpir čija je cijena veća 33 posto, a mrkve i jabuka 20 posto. Poskupljenja najteže padaju umirovljenicima. Magdalena Jurak nam kaže: "Šokiram se ne samo za luk, nego za sve. Ne možeš se priuštiti nešto što smo nekad mogli. Mi penzioneri svaki euro okrenemo tri puta dok nešto kupimo."



Domaćeg luka u domaćim trgovinama gotovo da i nema. Uglavnom je iz uvoza. Cijena u odnosu na tržnicu oko euro i pol manja. No, kupcima i to je previše. "Ha čujte, ne možemo si tu ništa pomoći. Kak sve tak i to", ističe Dragec Čukelj.

Ivo Bilić, pak, ogorčeno dodaje: "Cijene su grozne, svatko diže kako mu paše. Nema kontrole ni nadzora." Iako se Vlada hvali kako je potrošačka košarica jeftinija, u njoj nije voće i povrće čija je cijena, prema svemu sudeći, najviše skočila.