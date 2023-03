doznajemo! Cijene najma nikad veće, sve je teže do krova nad glavom. Država planira doskočiti tom problemu subvencionira...

Kako do krova nad glavom? To se čini kao nemoguća misija uz ovakve cijene kvadrata. One koji su odustali od kupnje zbog previsokih cijena, isti problem muči i kod najma koji je sve skuplji pa država planira subvencioniranje najma kao novu mjeru. Istražili smo kada, kome i koliko