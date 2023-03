Crkveni zaokret prema pedofilima: 'To nisu čudaci ili pojedinačni luđaci, netko je to zataškavao'

Tamnu povijest žele ispraviti, Crkva se želi uhvatiti u koštac ne samo sa zlostavljačima i pedofilima u svojim redovima, nego i s onima koji su zlostavljanje omogućili.

"U Katoličkoj crkvi događaju se brojne promjene, tome smo svjedoci zadnjih nekoliko desetljeća. Morali smo naučiti kako slušati one koji su ranjeni zlostavljanjem, a sada kako pomoći i konkretnim koracima kako bi se zlostavljanje spriječilo i omogućilo oporavak onima koje su zlostavljanje doživjeli", govori to Marina Šijaković, tajnica Povjerenstva Hrvatske biskupske konferencije. To je tijelo koje postoji posljednjih godinu i pol dana i zaduženo je za ova pitanja.

Nastavlja: "Postupci se vode u pojedinim biskupijama gdje se zlostavljanje dogodilo. Nemamo neke objedinjene podatke. Ono što osobno znam je iz medija što čujemo."

Bio je tu Drago Ljubičić s Raba koji je 2009. osuđen na tri godine zatvora, a pušten je 7 mjeseci ranije. Ivan Čuček iz Zagreba je osuđen na godinu i šest mjeseci uvjetno, uz rok kušnje od tri godine. Ante Madunić iz Prelošca Donjeg dobio je godinu i 4 mjeseca zatvora, ali je tijekom ponovljenog suđenja preminuo. A Nediljko Ivanov iz Bibinja je osuđen po Crkevnom sudu, ali zbog zastare za svoja zlodjela nikada nije odgovarao na onom svjetovnom.

"U kojem odnosu je crkveno i svjetovno zakonodavstvo, to još uvijek visi u zraku. Crkveno zakonodavstvo ne može kažnjavati, ono može dati najstrožu kaznu otpuštanja dotičnog grešnika iz svećeničkog stanja", pojašnjava nam stvari Ana Raffa, katolička teologinja.

Odgovarati moraju i oni koju su zlostavljanje omogućili.

"Sve studije pokazuju da se ne radi o pojedinačnim čudacima ili pojedinačnim luđacima, nego da su strukturalni problemi. Netko je ta zlodjela zataškavao i netko je prebacivao te ljude koji su bili predatori prebacivao iz jedne župe u drugu, netko je u tome sudjelovao", nastavlja Raffa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tome je očito u crkvi kraj, nakon što je inicijativa pape Franje stigla do Hrvatske.