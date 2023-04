nemilosrdni udari bure Crveni meteoalarm od Kvarnera do krajnjeg juga, naš meteorolog upozorava: 'Vrhunac vjetra očekuje se večeras...

Uzduž cijele hrvatske obale Upaljen je crveni meteoalarm. Od Kvarnera do krajnjeg juga zemlje, vrijeme je vrlo opasno, a olujni i orkanski udari bure izazvali su niz problema. Podivljalo more paraliziralo je pomorski promet, a ni na kopnu nije ništa bolje. Zabrane su na mnogim pravcima - od magistrala do autocesta i mostova