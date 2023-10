Cure detalji očevida u Osijeku: Nezapamćeni požar mogao se izbjeći? Ovo je istraga pokazala dosad

Nezapamćen požar u Osijeku možda se mogao izbjeći da su se poštivale sve mjere. Pokazuje to očevid koji još nije službeno objavljen, ali cure detalji iz istrage.

Neslužbeno se doznaje da se plastika ukapala pod zemlju, da su protupožarni putovi bili neprohodni, a hidrantska mreža nije pod dovoljnim tlakom što je vatrogascima otežavalo gašenje.

Državni inspektorat još je na terenu. Što se dogodilo, zanima i premijera, Andreja Plenkovića, koji je poručio "Mi smo tu zainteresirani za najviši stupanj transparentnosti, utvrđivanja činjenica i naravno odgovornosti".

Nekadašnjeg HDZ-ovca, a sada predsjednika Domovinskog pokreta, Ivana Penavu, zanima zašto Vlada i osječko-baranjski župan nisu proglasili ekološku katastrofu. Pa će članovi njegove stranke to zatražiti na sjednici Županijske skupštine.

Penava poručuje: "Da vidimo barem lokalno, kad znamo na kojoj je Zagreb liniji, da vidimo barem lokalno dali taj HDZ brine o svojim građanima i nesreći koja ih je zadesila. Ili je to sve demagogija i bitnije su sinekure i stolice“.

Domovinski pokret ništa se ne pita, može se parafrazirati jučerašnja Anušićeva poruka. Osječko-baranjski župan, Ivan Anušić, tako je rekao: "Domovinski pokret ne može o tome glasati, ni županijska skupština nit općinsko vijeće. Zahtjev koji smo poslali od strane kriznog stožera prema Vladi Republike Hrvatske, tamo se odlučuje hoće li se proglasiti ekološka katastrofa ili ne".

Riječ je dva zaraćena klana, čulo se na konferenciji SDP-a, čiji je predsjednik došao pogledati zgarište. Peđa Grbin, u Osijeku je rekao da je HDZ koncentriran na prebacivanje loptice između Plenkovića i Anušića: "prebacivanje krivnje jedan s drugoga, dok Hrvatska tu bombu nije u stanju riješiti".

Slično misli i Most pa Nikola Grmoja poručuje: "Pokazalo se sada u Osijeku da su se gomilale ogromne količine otpada i da je to dovelo do ekološke katastrofe, za koju su odgovorni i župan Anušić i Vlada".

Tko je zaista kriv za požar u Drava International, ali i drugim postrojenjima za preradu otpada, u kojima je proteklih godina gorjelo, želi otkriti Možemo. Na sjednici Odbora za zaštitu okoliša, nakon kraće rasprave s vladajućima oko forme, došlo je do dogovora da će se održati tematska sjednica. Sandra Benčić, predsjednica saborskog Kluba Možemo! Rekla je: "Zanima nas dali je DORH pokretao određen postupke, zanima nas jesu li se vlasnici naplatili od osiguravajućih društava ili nisu naplatili".

Hoće li se vlasnik Drava International naplatiti od osiguranja, ovisit će o policijskoj istrazi koja tek treba otkriti krivca za ugrožavanje Osijeka i okolice.