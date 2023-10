Dajana Šošić o optužnici Dekaniću: 'Obrana će tražiti izdvajanje dokaza koje smatraju nezakonitim'

Reporterka Dajana Šošić u RTL-u Danas donijela je nove detalje vezane uz USKOK-ovu optužnicu protiv župana Vukovarsko-srijemske županije Damira Dekanić koji je poručio da i dalje ne namjerava dati ostavku.

"Sada slijedi odgovor obrane na podizanje optužnice. Mogu zatražiti izdvajanje dokaza koje smatraju nezakonitima. U telefonskom razgovoru su potvrdili da će to i učiniti. Nakon toga sastaje se sudsko Optužno vijeće koje će odlučivati o utemeljenosti optužnice. Koliko bi mogao trajati proces, teško je reći jer je riječ o opsežnom spisu. Naša reporterka Marijana Čikić prva je došla do svjedoka koji su tada tvrdili da je Dekanić vozio pijan, što je on negirao i tvrdio je da je bio suvozač. Riječ je o tri svjedoka i to je dalje zakotrljalo cijeli proces. Uhićen je godinu dana nakon toga, iako je reporterka došla do svjedoka neposredno nakon same nesreće", izvijestila je Dajana Šošić.

Njegov status u HDZ-u je i dalje u mirovanju, do sada su bile različite prakse, od toga da je iz stranke izbačena Josipa Rimac kada je uhićena do slučaja župana Tomaševića nakon optužbi za obiteljsko nasilje. Od 202. na Općem saboru stranke praksa je regulirana tako da ako dođe do ovakvih situacija da se članstvo u stranci stavlja u mirovanje što znači da pojedinac ne može birati niti biti biran", rekla je Dajana Šošić.

Dekanić je rekao da i dalje ostaje župan do eventualne pravomoćne presude ili ako možda sam ne odstupi s dužnosti.