SINJ, DICMO, DUGOPOLJE, MUĆ... Dalmatinska zagora pod vodom: Zbog puknuća glavne cijevi, oko 20 tisuća mještana je ostalo bez vode

Velik dio Dalmatinske zagore ostao je bez pitke vode, posebno Cetinska krajina. Pukla je magistralna cijev u mjestu Ruda i poplavila ceste i desetke kuća. Ni vreće kojima su mještani pokušali spriječiti prodor vode u svoje objekte nisu izdržale. Jure Kamber iz Rude rekao je da je zvučalo kao potres. 'Ovo je sramota. Jutros su dica prošla ode prije, u Crkvu su išla. Prošlo je četvero dijece, dvi minute prije. Kad je to gruknulo, to je katastrofa bila. To je bilo kao potres', rekao je zabrinuti mještanin Jure. U svega godinu i pol, ista havarija zadesila ih je već dvaput, a lokalni čelnici prebacuju lopticu. Projekt rekonstrukcije magistralnog cjevovoda u Nacionalnom je planu oporavka i otpornosti. No, novac nije u cijelosti osiguran. Više zna reporter RTL-a Rade Županović.