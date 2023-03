Danas doznaje: U Rijeci pronađena još jedna bomba, iskopana u blizini rafinerije

RTL Danas ekskluzivno doznaje, u Rijeci je pronađena još jedna opasna bomba!

I to u jeku priprema za evakuaciju i veliku akciju uklanjanja protubrodske mine iz riječke luke ove nedjelje.

Na gradilištu ceste D 403 koja slovi za najskuplju u Hrvatskoj, naša ekipa snimila je staru zahrđalu bombu, vjerojatno zaostalu iz Drugog svjetskog rata. Radnik ju je iskopao bagerom, posao je odmah zaUstavljen, a cijelo to područje nalazi se u neposrednoj blizini nekadašnje tvornice Torpedo i starih postrojenja rafinerije nafte.

U blizini gradilišta su veliki trgovački centar, osnovna škola, crkva i glavna prometnica koja centar spaja sa zapadnim dijelom Rijeke. Cijelo područje osigurava policija.

Maja Brkljača govori da je visoka 90 cm, promjera do 40 cm. Koliko je opasna utvrdit će pirotheničari, stalno je pod policijskih nadzorom, a preostala je iz Drugog svjetskog rata.

Martin Abramović, predstavnik Hrvatskih cesta za Danas kaže da su je uočili radnici tijekom iskopa kružnog rakrižja. Bagerist uočio da je nešto iskopano, mislio da je stari bojler, ali primijetio da liči na bombu pa je to dojavio poslovođi, on inženjeru, a on je onda pozvao MUP.

"Ograđeno je kompletno sve u krugu 50 m od naprave, staju svi radovi, sve što proizvodi vibracije, na minimum je ograničeno i kretanje pješaka. Dok se ne ukloni, nema ništa od strojeva", kaže.

Zaključuje ni da ovo neće utjecati na dinamiku posla. Ostali dijelovi gradilištu su otvoreni, pristupi postoje, ne očekuju zastoje.

Bomba je inače pronađena između stupova za bukobrane, ali nije prvi put da je nešto slično pronađeno tu. Tu su nekada bili vrtovi, a otkad su radovi počeli u prosincu 2020. godine, kada se krenulo izvoditi portal za tunel pronađena je manja eksplozivna naprava koja je također sigurno uklonjena pozivom policije.

Abramović misli da će MUP pričekati par dana nakon uklanjanja mine u luci, a onda sigurno ukloniti i ovu bombu.

Iz policije javljaju da je riječ o aviobombi.