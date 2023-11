Minutom šutnje i pjevanjem himne Izraelci se sjećaju žrtava brutalne agresije koju nisu očekivali. Izraelka iz Tel Aviva Anat Zvaig kaže da su svi tužni.

Prisjećaju se gdje su bili 7. listopada, kada su na jug Izraela upali militantni pripadnici Hamasa. U jednom danu teroristi su ubili 1400 ljudi. Mnogi su ubijeni u svojim kućama, spaljeni.

Da je ta sudbina snašla i osmogodišnju Emily, rečeno je njezinom ocu Thomasu Handu. On je to kaže, prihvatio lakše nego da je oteta. No, kako njezino tijelo nije pronađeno, vlasti su mu javile, da je moguće da je Emily živa i da je u Gazi.

"Bez obzira koliko bila slomljena, fizički ili psihički, morat ćemo joj pomoći. Trajat će godinama, ali želimo je nazad. Želimo je ponovno zagrliti. Ponovno vidjeti kako pleše, pjeva", kaže otac Thomas sa suzama u očima.

Vjeruje se da je u Hamasovim tunelima u Gazi, kao i ostalih 240 talaca. Do sada je petero talaca oslobođeno. Jednu taokinju vojnikinju su pronašli izraelski vojnici.

Oni pak sve više stežu obruč oko grada Gaze, i tvrde borbe se vode u srcu grada.

Civilima su danas dali četiri sata da napuste grad.

Deseci tisuća civila i dalje je okupljeno u prostoru bolnice Al Šife, gdje vjeruju da su sigurniji. No bombe padaju posvuda, do sada je poginulo više od 10 tisuća ljudi, 4 tisuće su djeca.

"Svakih deset minuta jedno dijete je ubijeno, a ranjeno dvoje. Danas je Pojas Gaze postao groblje za djecu i žene", kaže glasnogovornik palestinskog ministarstva zdravstva Asraf Al Qudra.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećava da nema primirja bez puštanja talaca. Na pitanje novinara tko bi trebao vladati Gazom kada sukob završi, Netanyahu je kazao da će Izrael na neodređeno vrijeme imati sveukupnu odgovornost za sigurnost.

Pojas Gaze već je mjesec dana pod potpunom opsadom. Nema osnovnih uvjeta za život, na pitku vodu čeka se satima.

U ovom mjestu na jugu Pojasa Gaze na jedno crijevo za vodu ovisi 20 tisuća ljudi. A vode nekad ima, a nekad ne.

Zbog ogromnih civilnih žrtava sve je jači pritisak na izraelske vlasti na prekid vatre. Ali do sada za Izrael je to bila borba do uništenja Hamasa, i to pod svaku cijenu.