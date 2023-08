Danas u HALMED-u. Kada će se na tržište vratiti lijek za tlak? Što s pacijentima?

HALMED-u je prijavljena nestašica lijeka Propranolol Sandoz 40 mg nakon što se u travnju ove godine povuklo pet serija lijeka radi utvrđene neispravnosti u kakvoći, a opskrba tržišta lijekom normalizirat će se nakon provedbe potrebnih mjera, izvijestio je HALMED. S glasnogovornicom HALMED-a, Ivanom Šipić Gavrilović razgovarala je Leona Šiljeg.

Koliko će trajati ova nestašica i što s pacijentima kojima je lijek potreban?

Prema zadnjim informacijama koje smo dobili od proizvođača, nestašica bi trebala trajati do kraja listopada ove godine. Što se tiče pacijenata koji su koristili ovaj lijek, možemo reći da tu nemaju straha jer je riječ o lijeku koji pripada skupini beta blokatora. To je skupina koja sadrži velik broj takozvanih 'kliničkih paralela', što znači da liječnik može preporučiti drugu terapiju koja će biti namijenjena za ista stanja, kao i za ovaj lijek.

Treba se javiti obiteljskom liječniku?

Treba se javiti obiteljskom liječniku koji će preporučiti najbolju terapiju. Uz to još i odobravamo izvanredni unos lijeka istog sastava iz države članice, kako bi se i na taj način osigurala dostupna terapija.

Je li već sada tražen interventni uvoz za ovaj lijek i u kojoj količini?

Imali smo nekoliko slučajeva interventnog, odnosno izvanrednog unosa i oni su na taj način zadovoljeni. Dana je suglasnost HALMED-a u vrlo kratkom roku. Tako da ta procedura funkcionira. Taj zakonski mehanizam nam dopušta da onda možemo na brzi način doći do potrebnih terapija.

Koliko to traje od onog trenutka kad se zatraži pa dok lijek dođe do pacijenta?

Što se tiče suglasnosti HALMED-a, stvarno moram pohvaliti kolege jer se unutar jednog dana rješavaju sve te suglasnosti. Onaj drugi dio postupka odnosi se na to u kolikoj je mjeri lako doći do lijeka na tržištu Europske unije. Ono što vidimo na primjeru ovog lijeka je da se može lako doći do istih lijekova drugih proizvođača. S te strane bi to trebalo biti nešto kraće.

Koja je poruka pacijentima koji koriste ovaj lijek? Trebaju li paničariti i ima li zamjene?

Ima zamjene, ne trebaju paničariti. Trebaju razgovarati sa svojim liječnikom. On je najviše upućen u njihovo zdravstveno stanje i može preporučiti najbolji nastavak terapije.

Ovo nije prva nestašica lijekova. Bilo je puno nestašica tijekom zime, koja se protegnula kroz cijelu godinu. Kada se podvuče crta - je li to bilo puno više nego što je uobičajeno?

Ova zima je nažalost, zbog te prevelike potražnje, prvenstveno za antibioticima, pokazala da je tu dolazilo do poremećaja u opskrbi. Srećom, uspijevalo se nadoknaditi. Mi smo mala država, pa s te strane možemo lako nadomjestiti svoje potrebe. Ono što svakako je stavilo u fokus je pitanje spremnosti za sljedeću zimu. S te strane, to je nešto o čemu se priča na svakodnevnoj razini i u Europi i nacionalno gledano. Tako da se gledaju najbolje mjere da se to prevlada. S jedne strane, gleda se kakve su potražnje, odnosno potrebe pojedine države članica. S druge strane, imamo mogućnosti proizvođača, tako da se stalno komunicira s njima i gleda se u kolikoj mjeri su oni u mogućnosti opskrbiti tržište Europske unije. Prema zadnjoj analizi koja je rađena u travnju, jedna sveobuhvatnija, pokazala je da će sve te potrebe biti zadovoljene. Prema našim podacima o potražnji, one bi trebale biti zadovoljene, tako da s te strane nema straha. Naravno, cijelo vrijeme pratimo situaciju.

Znači li to da se ove zime neće ponoviti scenarij kao prošle?

Tako je. Prema svemu, ne bi se trebalo i neće se ponoviti onaj scenarij od prošle godine.