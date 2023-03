Dario Šimić o transferima, prvim potezima i planovima: 'Sve ćemo napraviti da Dinamo bude demokratski klub'

Da će Dinamo postati moderan i demokratski klub, obećao je to novi član Uprave Dario Šimić u intervjuu RTL-u. Otkrio je hoće li njegov sin Roko zaigrati za Modre. S novim članom Uprave kluba razgovarala je Ivona Hemen.

Koji su vaši prvi potezi, prvi planovi?

Prije svega želio bih reći da mi je žao zbog toga što se jučer događalo na skupštini. Mislim da Dinamo to nije zaslužio, Dinamo treba biti iznad svih. Odgovorio sam na Dinamov poziv, raskinuo sam ugovor s Milanom i došao u situaciju koja nije baš ugodna. Nisam razmišljao o nikakvim posljedicama. ovo je moj klub, tu sam rođen. Znam što klub znači za navijače. Znam da je to pobjednički klub i bio sam tu od 87. do 99. bio, igrao u Europi i sve ovo što smo zajedno napravili. Zajedničkim snagama idemo prema naprijed.

Jeste li se čuli s Barišićem i Peras? Koji su njihovi komentari nakon svega?

Sad treba smiriti loptu , prespavati, malo dati vremena i onda će biti puno lakše. Jer nikome nije ugodno. To su mučne scene i razdvajanja i to sigurno nije dobro. To sigurno nije nogomet. Puno je ljepše razgovarati o nogometu. Vidite, kad god me pitate o nekim teškim temama odmah se smrknem, a kad pričamo o nogometu je osmijeh na licu.

Nema Oršića, Ademi odlazi. Transferi, koja imena su u planu?

Treba dobro snimiti situaciju, nije to samo tako. Imao sam tu sreću zadnje četiri godine sudjelovati u kreiranju šampionskog Milana, zajedno sa Paolom Maldinijem i Zvonimirom Bobanom gdje sam puno toga naučio: I to se smišljeno radi, treba malo vremena, treba dobro snimiti situaciju. Naravno, razgovarati s trenerom kakvu igru hoćemo napraviti i onda ćemo po tome vidjeti što se nudi na tržištu i što je nabolje za Dinamo. Mislim da je Dinamo veliki klub, da je san mnogih igrača da treba biti jedna odskočna daska i to je ono što ćemo mi u budućnosti zagovarati.

Postoji li opcija da vaš sin Roko dođe igrati?

Roko je mladi reprezentativac, on je igrač Red Bull Salzburga i o njemu se, naravno, teško može razgovarati. Međutim jako je puno igrača, ja mislim, koji bi htjeli doći u Dinamo.

Imate veliku podršku. Što možete poručiti navijačima?

Mogu poručiti da ćemo sve napraviti da Dinamo bude moderniziran, da bude demokratski klub. Pred nama je velika zadaća da vratimo povjerenje u Dinamo. I to je moja zadaća i svih ljudi u klubu. Jednostavno radimo na tome i da stvarno Dinamo bude ono što zaslužuje.