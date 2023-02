'Dijelili su vaučere, pod odmorom smo kockali. Već u srednjoj školi imao sam dug od 100.000 kn'

"U blizini škole dijelili su se vaučeri, 20-ak kuna za igru i besplatna kava. To je počelo baš kao igra. Mi smo pod velikim odmorima svi išli kockati", rekao nam je J.

On je nakon nekoliko mjeseci, tad još uvijek srednjoškolac, zapao u dugove veće od 100 tisuća kuna.

"Budio sam se i razmišljao o kocki, išao spavati s istom idejom, kroz dan razmišljao o kocki, samo je bilo kocka, kocka, kocka", nastavio je. Završio je na liječenju, dugom i mučnom putu, koji uvijek započinje potpisom izjave o samoisključenju.

Davor Bodor, voditelj dnevne bolnice za ovisnost o kocki Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, pojasnio je da samoisključenje znači "da vi sebi zapravo zabranite, u dogovoru s priređivačem, kockanje u tom automat klubu ili casinu ". Dodao je da im je da je ta metoda osobito korisna i važna na početku liječenja kada se ljudi upišu u dnevnu bolnicu jer je u tom periodu jer je rizik od ponovnog kockanja najveći.

Naš je sugovornik J. potpisao isto. Godinu je dana zaobilazio kladionice, casina i automat klubove u kojima je igrao. Ispričao je kako mu "je na SMS poruku došlo: Sretan Vam rođendan, osvojili ste 50 besplatnih vrtnji, iskoristite ih tu i tu" te mu je ispod stigla i poveznica. Kako nam je rekao, poruka je došla od kladionice kod koje se samoisključio.

"I naravno, ja sam kliknuo na link", otkrio nam je. Klik po klik i vratio se natrag.

"Mene vam je tih 50 besplatnih vrtnji, u roku tri tjedna, vratilo u dodatnih 100 tisuća kuna duga. Vratilo me u početak kocke. Kao i alkoholičar kad popije alkohol, on ne može stati više, on je osjeti to i tako je ovo isto", kazao je J.

Naš drugi sugovornik M. također je rekao da je od priređivača igara na sreću, od kojih se samoisključio, dobivao promocije, ali im na mailove nije ništa odgovorio. "Kad pogledamo koliko koristi priređivači igara na sreću imaju, jasno je da žele da se vratimo", zaključio je.

Njegova je priča isto nevjerojatna. Kockao je od 13-e godine. Ulazio kao dijete u automat klubove bez da ga je ikad itko u tih pet godina izbacio zato što je maloljetan. Kad je odlučio stati, i on se samoisključio iz svih kockarnica u kojima je igrao. Nakon nekog vremena odlučio je testirati kako to funkcionira.

"Rekoh, idem kao probati ući da vidim da li stvarno taj ugovor mene štiti tako da će me izbaciti. Upalio sam kameru na mobitelu i ušetao unutra, bio sam 15-20 minuta, nitko nije došao do mene niti me pitao za osobnu", ispričao nam je M.

J. nam je otkrio da se opet može nastaviti s kockanjem tako da se "napravi novi račun, nanovo upiše OIB, ulogira se". Rekao je da se ni ne dobije upozorenje tipa: "Gospodine, imali ste problem s kockanjem" . "Ništa", svjedoči naš sugovornik.

Bodor je istaknuo da nikome ne bi trebao biti cilj da čovjek koji je u problemu s kockanjem nastavi kockati.

Čini se da to samoisključenje služi samo da bi zakonodavac i priređivači mazali oči građanima da ih žele zaštiti. Pravno su se osigurali tako da su igrači sami krivi ako prekrše taj ugovor ako im uopće daju mogućnost da ga potpišu.

J. nam je rekao da im "morate slikati osobnu s današnjim datumom, datumom novina da vas oni prepoznaju, kao verifikaciju".

"Da li se stvarno želite isključiti? Za vas imamo sto besplatnih vrtnji za nula kuna. Onda vi napišete: Da, želim se stvarno isključiti, ne želim više kockati, liječim se od kocke, imam problem. Aha, imate na računu 0,04 kuna, znači imate četiri lipe na računu, molimo vas isplatite ili odigrajte taj iznos da bi vas mogli isključiti", nastavio je.

M. je je imao dvije lipe i nije se mogao isključiti zbog čega je morao "ići u poslovnicu, uplatiti dvije kune, s te dvije kune odigrati listić..." iako je apstinent.

Odigrao je listić, nakon čega je mogao isključiti račun.

Kako je rekao Bodor, pojedinac mora ići od jednog do drugog priređivača pa tražiti da se isključi. Kaže, u uređenom sustavu bilo bi doboljno da se samoisključenje provede samo na jednom mjestu te da to vrijedi za sve priređivače na sreću.

Dr. Bodor kaže da se često dogodi da njihove pacijente isključe tek kad nazove netko od liječnika i zaprijeti im medijima.

Udruga priređivača igara na sreću uvjerava nas da upravo ovih dana s takvim prijedlogom o jedinstvenom samoisključenju idu prema resornom ministarstvu. Njima smo isto poslali upit o tome planira li se zabraniti reklamiranje tih proizvoda, kao što to čine s alkoholom i duhanom.

Zaštita igrača od ovisnosti i kompulzivnog igranja jedan je od prioritetnih ciljeva zakonodavstva kojim se u Republici Hrvatskoj uređuje djelatnost igara na sreću stoga se kontinuirano procjenjuje nužnost propisivanja restriktivnijih uvjeta priređivanja igara na sreću. Međutim, razvidno je da niti jedan zakonski propis ne može u potpunosti spriječiti pojavnost ovisnosti o igrama na sreću.

Naš sugovornik J. naposljetku nam je kazao da je najviše ljut na sebe, a M. si je sam posložio neke stvari.

"Rekao sam si da moram krenuti dalje sa životom, probleme riješiti i ne griješiti više,boriti protiv toga", zaključio je M.

Prošli su to što su prošli, zato što je netko kršio zakone i propise, a oni koji su trebali reagirati nisu. Njihov oporavak ovisi o malom broju liječnika na njih stotine, podršci obitelji i njihovoj neopisivoj volji da ustanu nakon ovakvog pada.