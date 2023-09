RTL-ove kamere su jutros ekskluzivno snimile izlazak iz zatvora Smiljane Srnec gdje služi 15-ogodišnju kaznu zbog ubojstva sestre Jasmine i skrivanja tijela u škrinji.

Po nju je automobilom došao suprug. Tromjesečni izlazak iz kaznionice omogućio joj je požeški sud koji je RTL-u potvrdio da su zbog bolesti prihvatili njezinu molbu za prekid izdržavanja kazne do 12. prosinca.

Mnoge čudi odluka suda jer razlog prekida izdržavanja kazne nije ništa hitno, već dugogodišnji bolovi u kralježnici zbog kojih će 18. rujna biti operirana na zagrebačkom Rebru. Sud je odluku donio uvažavajući mišljenje liječnika i činjenicu da, kažu, ne postoji strah od bijega.

Strašan zločin koji se u Palovcu dogodio prije 23 godine sablaznio je stanovnike tog malog međimurskog mjesta, posebno nakon što su iscurili detalji pronalasku tijela ubijene Jasmine nakon 19 godina u zamrzivaču.

Mještani su doznali da će Smiljana biti privremeno puštena iz zatvora, no neki ni danas ne vjeruju da je ona jedina kriva u toj mučnoj priči.

"Ne vjerujem ja u to da je ona to sama učinila", rekao nam je Stjepan Paušić. Na pitanje je li sretao njezinu obitelj i što oni kažu na to, poručio je da nije nikome svejedno.

U Palovcu smo sreli i Ivana Novaka. "Tu škrinju sam ja nosio kad je bila poplava. Bio sam predsjednik kriznog stožera kad je to bilo", rekao je.

Na pitanje tko stoji iza ovakvo užasnog zločina i tko bi to napravio, kratko je rekao "neću vam reći" i otkrio da ima svoje mišljenje o cijelom slučaju.