Direktor Hrvatskih voda: ' Najgore dolazi tek pred jutro, ali Zagreb ne bi trebao biti ugrožen'

Građani moraju biti posebno oprezni na svim područjima koja su inače sklona plavljenjima. Reporter RTL-a Danas Goran Latković razgovarao s generalnim direktorom Hrvatskih voda, Zoranom Đurokovićem.

Đuroković kaže da je najopasnije to što su na uzvodnom području u Sloveniji ogromne količine kiše. Izrazito je visok vodostaj rijeke Save i protoke. Hidrološki modeli, prognostički, na području sliva rijeke Save više ne mogu izraziti točne podatke, tako da su, objašnjava Đuroković, u kontaktu s nečim nepoznatim.

"Protok će biti na razini oko 3600 kubika, a možda i nešto više", dodaje.

Je li vas iznenadila ova situacija na rijeci Savi? Vodostaj poprilično brzo raste i nosi sve pred sobom.

"Izrazito je brza dinamika porasta vodostaja, iako ona bude brza na području grada Zagreba, ali je u Sloveniji sve iznenadila ta brzina, žestina dizanja razine vodostaja, tako da se na mnogim mjestima vjerojatno nije moglo intervenirati. Zagreb ne bi trebao biti ugrožen s obzirom na to da vidimo i nasipe koji su dovoljno dobro dimenzionirani za veće protoke od onih koji će ovdje doći", objašnjava Đuroković.

Dodaje da će se aktivirati oteretni kanal Sava-Odra koji će velik dio količine voda usmjeriti put Odranskog polja.

Za Zagreb je noćas prognozirana kiša. Iz Slovenije tek treba doći veliki pritok. Znate li uopće što možete očekivati noćas?

"Sigurno će se produžiti vodni val na razini ove visine vodostaja. Grad Zagreb ne bi trebao biti ugrožen, ali moramo gledati i na uzvodno područje, primjerice, u općini Brdovec može doći do izlijevanja rijeke Save prema nižim područjima, gdje ima ponešto kuća. Nažalost, tamo nema nasipa. Rijeke Drava i Mura isto tako će od noći pa do jutra dosezati maksimalne protoke. Sve je to iz Slovenije. To su ekstremni protoci koji će zahtijevati izvanredne mjere obrane od poplave", ističe Đuroković.

Kada dolazi najgore?

"Negdje pred jutro sigurno ćemo imati vršno opterećenje, kako na području općine Brdovec, tako i na području Zagreba, Rugvice, općine Orle. Službe će biti danonoćno na terenu. Nadamo se da neće pasti još kiša da to ne bi dodatno povisilo razine vodostaja", objašnjava.

Svi građani koji se nalaze na plavnim područjima, trebali bi biti izrazito opasni.