Djed pretučenog maloljetnika u Vukovaru: 'Nije problematičan, a sad je netko od njega napravio invalida'

Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s djedom jednog od pretučenih maloljetnika u Vukovaru.

Jeste li mogli zamisliti da će vam netko ovako pretući unuka u centru Vukovara?

"Ni u pomisli, ni u najgorim scenarijima nisam očekivao to. Ipak su to djeca, to su djeca od 15 godina, da netko ide od njih raditi invalide. Kao prvo ta djeca nisu problematična. Ja govorim u ime svog unuka, koji je izuzetno krasno dijete, koji ne zna što je nasilje. Prema tome to me još više boli."

Što vaš unuk kaže na sve?

"On je još uvijek u šoku, drago mi je da je dobro i nadam se da će tako i ostati, da će ići ka ozdravljenju, ali moramo poraditi na psihološkoj pomoći da nema straha što će sutra u gradu, hoće li moći izaći. Zajednica se mora pozabaviti s problemom Vukovara pod hitno. Ne može grad biti grad slučaj jer to nije. Molim vas i sad ste prošli kroz grad - mladosti nema zbog takvih slučaja jer ne znate na koga ćete naletjeti, tko je kakve volje od upravo te grupe ljudi i sebe nazivaju navijačima."

Što on kaže na sve ovo, hoće li ga biti strah, je li vas strah?

"Kad me trebalo biti strah, nije me bilo. Međutim, moj unuk ima maksimalnu potporu i od mene i od roditelja i ja ne vidim nikakav strah."

Reporterka je rekla da se čula i s policijom i kažu da je zasad uhićena jedna osoba, ali da raspolažu informacijama i da znaju točno tko je ostalih šestorica muškaraca, ali oni su očito još uvijek u bijegu.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku: