'Djevojčica je ležala, a dječaci su vikali 'upomoć'. Prolaznik i ja smo je na rukama nosili do vozila Hitne'

Djevojčica je jutros išla iz crkve sa župnog vjeronauka s vršnjacima kad je na nju pao kamen. Tijekom dana je na tom mjestu palo nekoliko kamena, a kuća s koje je palo kamenje je oštećena.

S tog mjesta u Sinju uživo se javila RTL-ova reporterka Nikolina Radić koja je razgovarala s Mijom Šušnjarom koja je svjedočila nesreći.

Vi ste čuli snažan udarac. Što se nakon toga dogodilo?

"Oko 10 sati smo iz doma čuli jak udarac i nakon što smo izašli na balkon vidjeli smo da je palo stablo. Mislili smo da je to uzrok udarca, ali nije bilo. Kad sam htjela ći u kući čula sam zapomaganje djece i kad sam se nagnula na prozor vidjela sam o čemu se radi. Djevojčica je ležala na podu ozlijeđena, a dva dječaka su trčala jer nisu znali što se događa i samo su vikali 'upomoć'".

Vi ste im među prvima priskočili u pomoć?

"Tako je, ja i slučajni prolaznik smo bili uz djevojčicu oko 15 minuta dok smo čekali Hitnu pomoć. U trenutku kad smo shvatili da je već prošlo neko vrijeme i da leži na hladnom betonu, i da kao majka to ne bih svome djetetu dopustila, uzeli smo je na ruke i čekali Hitnu. S obzirom na to da je ovdje na ulazu bilo par automobila, iako ne bi trebali biti parkirani, to je sprječavalo ulaz Hitnoj. Ja i gospodin smo curicu na rukama nosili na izlaz i kad je Hitna došla, predali smo".

Ranije ste rekli da je problem što u Sinju ima samo jedno vozilo Hitne pomoći i da se dugo čeka. Spomenuli ste kao problem i da su sve kuće u staroj jezgri Sinja zaštićene, ali su stare i derutne. Upozoravali ste ranije na stablo koje se srušilo na žice koje su odlomile dio kuće?

"Zahvalila bih se prvoj pomoći u Sinju jer je tu veliki broj ljudi koji su određeni na jedno vozilo i jedan tim Hitne pomoći pa nije čudno da smo duže čekali da dođu po djevojčicu. A u tim starim zgradama nitko ne živi, ali se nitko o tome ne brine. Nama koji tu živimo nije nam ugodno biti i prolaziti. Kad smo pokušali ići do Grada da se neke stvari sankcioniraju, rekli su nam da su na privatnom posjedu i da se mogu sankcionirati ako mi to sami financiramo. A danas kad je stablo srušeno, došli su bez ikakvog problema i bez financijskih pitanja su uklonili to stablo".

Pokazali ste nam slike s krovova tih kuća. Gore ima poprilično crjepova koji nisu na svom mjestu, ova zadnja bura ih je pomakla. Ovdje je još uvijek opasno?

"U dosta tih kuća nitko ne živi i nemamo koga kontaktirati da bi se to uklonilo. Obraćali smo se Gradu u par navrata, ali nikakve koristi. Ima tu još jedno stablo koje je opasno i koje je još uvijek u mom dvorištu. Jutros sam vatrogasce zamolila da automatski i njega uklone jer u najavi ove bure mislim da neće ni ono dugo tu ostati. Rekli su mi da može, ali pod uvjetom da platim".