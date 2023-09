40 POSTO IMA SPOLNU BOLEST Djevojke ne znaju kada treba otići na ginekološki pregled: 'Roditelji su ti koji moraju prevladati tu neugodu'

Istraživanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na uzorku od 2352 učenika iz cijele Hrvatske, pokazuje da je njih 731, odnosno 32 posto imalo neku vrstu spolnog odnosa. Čak 40 posto testiranih ima neku spolnu bolest. Djevojke ne znaju kada trebaju otići na prvi ginekološki pregled, iako je većina u trećem razredu srednje škole posto imalo neku vrstu spolnoga odnosa. Njih 138, gotovo 20 posto, nije koristilo zaštitu. U prvom razredu je to čak 39 posto. Većina učenika prvi je spolni odnos imala u dobi od 15 do 16 godine spolno aktivna. U zagrebačkom Centru za zdravlje mladih, vrata su svima otvorena. Bez uputnice moguće je do ginekološkog pregleda, odrađeno ih je više od 400. Kada je riječ o studentskoj populaciji, kod njih je prošle godine zabilježen lagani pad.