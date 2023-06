SUMNJA SE NA MITO 'Do posljednjeg centimetra prevrnuli su Penavin stan, pronašli više od 20.000 eura'

Uhićen je voditelj Službe za strategiju, informiranje i elektroničke servise Porezne uprave Slaviša Penava. Sumnja se da je primio mito u iznosu 2 i pol tisuće eura. Uz njega, potvrdili su nam iz Uskoka uhićena je druga osoba koja se sumnjiči za davanje mita ali koja nije zaposlenik porezne uprave. U ovom trenutku policija provodi istražne radnje, češlja stan, ured, računala i automobile, a stanje na terenu prati Ana Mlinarić koja se uživo uključila u RTL Danas pred Poreznom upravom u Zagrebu. "Penava je stigao u svoj ured, prije toga više od 4 sata trajao je pretres njegovog stana. Kako doznajem, do posljednjeg centimentra prevrnuli su stan, ispregledali sve prostorije, dvije ostave, dva automobila. Kako doznajem, prilikom pretresa u njegovom stanu pronađeno je nešto više od 20 tisuća eura. Policija se još nije oglasila za što ga se službeno tereti, ali ono što znamo je da mu se na teret stavlja primanje mita, iznos je 2,5 tisuće eura. Taj mito primio je kako bi spriječio blokadu jedne zagrebačke tvrtke. Do ovog trenutka nemamo potvrdu iz više izvora o kojoj se tvrtki radi. Budući da je pretraga trajalo dugo, a da su glavni dokumenti u poreznoj, njegov odvjetnik tražio je da se preskoči pritvorski nadzornik i da odmah nakon pretresa ode na ispitivanje u USKOK gdje bi predvečer trebali doći on i davatelj mita koji je jutros uhićen"