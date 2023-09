'Zbog svinjske kuge eutanazirat će se 100.000 svinja. To je 15% domaće proizvodnje'

Danas se nije dogodio očekivani sastanak svinjogojaca s resornom ministricom koja ga je odgodila do daljnjeg.

Naša reporterka Kristina Čirjak danas je bila u Đurićima koji su danas ostali bez svojih svinja te se uživo javila s farme na kojoj je prije mjesec dana bilo 100 svinja, danas je ona prazna.

Razgovarala je s vlasnikom farme i predsjednikom Odbora za svinjogojstvo, Antunom Golubovićem, koji kaže da su svinjogojci najviše razočarani zato što je ministrica poljoprivrede bila inicijator sastanka, a na kraju ga je odgodila do daljnjeg.

"Nadamo se da će biti brzo jer vrijeme curi", rekao je Golubović.

Nastavio je da oni i dalje inzistiraju na ostavku ministrice poljoprivrede. "Pogotovo kad smo čuli da cijelom situacijom upravljanja borbe protiv svinjske kuge upravljaju ljudi koji su kumovski ili rodbinski povezani u njezinom resoru. Ako ne da ostavku, tada velikom metlom mora počistiti nered u svom resoru, pogotovo u Upravi za veterinarstvo", poručio je Golubović.

Kaže da je eutanazija na terenu sad puno bolje organizirana nego prije te da bi bilo manje ubijenih svinja da se tako radilo od početka.

Progovorio je i koliki su dosadašnji gubici za hrvatsko svinjogojstvo.

"Eutanazirano je 17 tisuća svinja, to je oko dva posto. Ali broj svinja, koje su osuđene na klanje i koje idu na termičku obradu te svinje koje će završiti na eutanaziji, već sad je na 40 tisuća, a brzo će se popeti na 100 tisuća. To je onda 15 posto manje svinja u Hrvatskoj", rekao je Golubović.

Ipak, kaže da Slavonci ove godine neće morati kupovati kulen, ali će morati kupovati svinje iz drugih županija kako bi mogli napraviti svoj proizvod.

"Nažalost, nadamo se da će barem dio županije uspjeti napraviti kulen od svojih svinja, a mi ostali koji smo ostali bez svinja, morat ćemo tražiti sirovinu dalje", rekao je.

Osvrnuo se i na odštete koje dobivaju svinjogojci pogođeni svinjskom kugom.

"Za kategoriju svinja od 30 do 80 kilograma tražili smo tri eura. Apsurd je da za prase od 35 kilograma dobivate 100 eura, a za prase od 40 kilograma to je 80 eura. Tu nema logike, pogotovo za one koji su kupili uvoznu prasad od 130 i 140 kilograma. Oni sada dobivaju 80-90 eura za prasad koja su bila 40-45 kilograma, hranili su ih 15 ili 30 dana i oni su u jako velikim problemima", rekao je Golubović.