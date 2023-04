Dobre vijesti za vozače! Od utorka nove cijene na benzinskim postajama. Evo koliko ćete plaćati gorivo

Dobre vijesti za vozače. Od utorka cijene na benzinskima padaju.

Benzin će se prodavati za euro i 39 centi po litri, što je jedan cent jeftinije nego protekla dva tjedna, a dizel će pojeftiniti za 6 centi po litri, baš kao i plavi dizel.

Dobra vijest, ali građani bi da je još jeftinije.

"Jako bu bilo veliko pojeftinjenje. Strah me je, čisto me je strah za to", kaže Mirko iz Zagreba.

"Vozim hibrida pa nije nešto skupo trenutno, ali da bi moglo jeftinije, moglo bi", smatra Josip iz Zagreba.

Razlog pojeftinjenja derivata su niže cijene nafte na svjetskim tržištima. Da nije vladinih mjera, litru goriva bi plaćali 20-ak centi više, no ovako će u utorak benzin biti 6 posto, a dizel 9 posto jeftiniji nego prije početka rata u Ukrajini.

Plin se na nizozemskoj burzi prije dva dana prodavao za 40 eura po MWh što je u pola cijene iz siječnja prošle godine. Struja hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima je ograničena na 62 eura po megavatsatu što je trideset posto ispod cijene koja je bila lani.

Za plin vrijedi kao i za naftu - dostupnost ruši cijenu.

"Činjenica je da smo imali jednu toplu zimu. Nije bilo velike potrošnje, industrijska proizvodnja ne raste nigdje, prema tome nema velike potrošnje, pa onda shodno tome, cijena pada", kaže Davor Štern, energetski stručnjak.

Padaju cijene svih energenata, ali rastu cijene hrane i usluga dok se trgovci pozivaju upravo na skuplje energente. Ekonomija je djeluje s vremenskim odmakom, objašnjavaju stručnjaci.

"Hrana koju vi danas pojedete nije posijana jutros. Isto tako je i ubrana prošle godine i upravo zbog tog razloga čak da sada i dolazi do nekog pada energije u Hrvatskoj, mi ćemo to osjetiti u hrani možda za pola godine, al definitivno ne odmah", objašnjava Boris Podobnik, član Nadzornog odbora UGP-a.

Ipak, tvrdi Podobnik, povratak cijena na predratno vrijeme nije realno očekivati jer bi jeftini energenti mogli biti privremeno stanje. Da nestabilnostima nije kraj potvrđuje i ministar gospodarstva.

"Dok god traje ova brutalna ruska agresija na Ukrajinu mi ne možemo govoriti o tome da nema krize i da neće više biti poremećaja što se tiče energetike", govorio je jučer Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Štern, pak, tvrdi da su nestabilnosti samo dobrodošla izlika koja vrijedi samo kad se cijene povećavaju.

"To je inflacija koja je uzrokovana nepoštenim trgovačkim putevima. Naime, ne samo kod nas, u cijelom svijetu je cijena roba porasla. Međutim, kako su se dizale cijene u vrijeme kada je bio šok visokih energenata, više se ne spuštaju", poručuje Štern.

Dakle, građanima preostaje naviknuti se na nove cijene i nadati se da neće biti novih promjena, jer one gotovo uvijek idu njima na štetu.