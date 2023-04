Dobronić za Danas: 'Neki su rekli da kad suci budu ubijeni bit će znak da obavljaju dobar posao'

Radovan Dobronić ukazao je na propust policije, ali i pozvao tajnu službu da se Uključi u istragu. S predsjednikom Vrhovnog suda razgovarala je Ivana Ivanda Rožić.

Jeste li se čuli možda s osječkom sutkinjom?

"Ne, nisam se čuo i čak na neki način možda ne bilo sad ni u redu, vjerujem da je u šoku, inače se s njom ne poznam, ali sam se čuo s jednim drugim sucem koji mi je objasnio o čemu se radi. I sigurno da je i mene iznenadilo da na sam Uskrs zapale auto nekome, a kamoli sutkinji Županijskog suda. I to je svakako razlog za jednu veliku zabrinutost", rekao je.

Je li njoj možda organizirana pomoć, zaštita?

"Ne, ja pretpostavljam da nije jer kao većina sudaca je kod nas taj pojam zaštite sudaca na niskoj razini ili ne postoji, to je jedno poimanje sudaca i sudačke profesije kao jedne vrste referentnog posla, dakle uopće se ne pravilno poima sudački posao", ističe.

Zapaljen automobil i to na Uskrs, je li to poruka da mafija trese državom?

"Dobro nećemo sad reći da direktno trese državom, sigurno da se jako osilila i da ona postoji sve više beskrupulozna, i to pogotovo se vidi po tome što ovakvih primjera mislim da nije bilo", govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto su suci meta? Nije ovo prvi put?

"Ja bih samo rekao da neki su rekli da kad suci i tužitelji budu ubijeni to će biti znak da obavljaju dobar posao, mislim da je ovo znak da suci rade svoj posao, ali i mora biti znak da se država i javnost moraju drukčije moraju odnositi prema sudačkom poslu", kaže.

Ali prijavljuju li suci prijetnje?

"Jednim dijelom da, ali ako je prijava, onda prijave policiji i uskoku, nisam dobio direktno, ne mogu se sjetiti da mi je netko baš rekao da mu se prijeti", govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da smo u Italiji, činjenica je da bi se nakon ovakvog cijela država digla na noge, je li u Hrvatskoj izostala reakcija?

"Mislim da je, to govori o onom što sam rekao, to je taj površan odnos prema sudstvu, to se smatra kao da je gotovo normalno, i zato ja tražim da ova istraga koja bude provedena bude najprofesionalnija koja je moguća, smatram da ravnateljstvo policije mora direktno biti uključeno u to, po mogućnosti i SOA jer ako će se to voditi kao bilo koja druga istraga - to neće biti dobro, to nećemo prihvatiti u sudstvu dobro, to ćemo prihvatiti kao još jedan znak potpuno pogrešnog odnosa izvršne vlasti prema sudovima", govori.

Ova sutkinja radila je na puno značajnih predmeta, Varga, slučaj Mamić, ali i sudila onima koji su zapalili vikendicu bivšem glavnom državnom odvjetniku Ortynskom? Mislite li da je to povezano s njenim predmetima?

"Gledajte, to možemo samo nagađati, to može biti, može biti i nešto deseto, zato je najvažnije da se napravi najprofesionalnija istraga i da je svakom jasno da se postavi sustav osiguranja sudaca i da jedan broj sudaca kad vodi opasne predmete mora imati osiguranje", zaključuje.