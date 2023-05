'IMPONIRA NAM' Dočekali smo Let 3 i pitali ih je li RH profitirala? 'Pokazali smo da želimo da RH bude lišena predrasuda'

Ida Hamer dočekala je Let 3 u zagrebačkoj zračnoj luci po dolasku iz Liverpoola. Nisu iznenađeni većim brojem glasova publike nego žirija. 'Oni imaju svoje kriterije, kako tko pleše, možda im je teško odrediti kako se mi gibamo, koliko imamo skokova. Oni nemaju kategoriju za umjetnički dojam. Malo se pogube', govore. Ističu i kako su dobili jako puno podrške publike. 'Imponira nam to. Teško je to prokomentirati', govore. Smatraju i da je Hrvatska profitirala od njihovog nastupa.'Pokazali smo to da želimo da Hrvatska bude lišena svih predrasuda', zaključuju.