Dok mrtvi štakori leže, živi šuškaju po smeću: Prije 18 dana zatekli smo ih kod Cibone. Stanje sad još gore

Prije dvadeset dana upozorili smo aktualnu vlast na štakore kod Cibone, a danas smo ih ponovno snimili.

Iz Grada kažu - nismo uočili glodavce, a redovito obilazimo.

Tisuću metara od glavnog zagrebačkog Trga svoj dom je pronašla višečlana obitelj štakora. Otpad iz kontejnera siguran je obrok, ušuškano je i ugodno, a smeća koliko hoćeš.

Snimili su ih prvo građani, a nakon toga na teren je izišla naša ekipa. Danas odlazimo ponovno u provjeru i zatičemo nevjerojatne scene.

Mrtvi štakori leže, živi šuškaju ispod hrpa smeća. Sada je, sasvim sigurno, znatno više nego kad smo prvi put bili na lokaciji.

"Štakor može imati pet puta trudnoću u godinu dana. Jedna trudnoća do 21 dan gdje on može okotiti od sedam do četrnaest mladih. Sad vi razmislite, to je samo za jednu ženku. Znači, koliko tu ženki ima, kolika je to obitelj", govori nam sanitarna inženjerka Elma Smajić.

Dodaje i da u dva mjeseca mogu napraviti stotinu jedinki, a da je posla ove godine znatno više nego prethodnih.

I dok svi vide da štakora ima, Grad ih ni mrtve nije uspio pohvatati.

Tvrde da treća smjena Čistoće redovito odvozi otpad s ove lokacije, da su je obilazili više puta, pa i danas u 16:00 sati i da nisu pronašli tragove glodavaca.