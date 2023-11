'zasad - oprez' Doktor Lasić: 'Sumnjam da je bilo propusta u industriji. Imamo visoke standarde'

Reporterka RTL-a Danas, Kristina Čirjak, razgovarala je s Dariom Lasićem s Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar", koji smatra da su hrana i piće generalno sigurni za konzumaciju. On kaže da se tek dva do tri posto proizvoda povlači zbog raznih razloga, a najčešće su to pad kvalitete, loše deklaracije, pa ponekad i bakterije, ali vrlo rijetko, kaže, incident koji je izolirani slučaj. Lasić kaže da se u gaziranim pićima može pronaći veća koncentracija aditiva, ako proizvođač pretjera s konzervansima, bojilima ili ekstrakata biljaka koji nisu dozvoljeni, ali kaže da su po sastavu vrlo rijetko problematična. Više pogledajte u videu