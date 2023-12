JEDNA OD NAJBOLJIH DOKTORA Doktorica Artuković u Samoboru skrbi za 1200 pacijenata: 'Nastojim roditeljima olakšati roditeljstvo'

A da zdravstveni sustav nose ljudi, odnosno liječnici, još jednom su potvrdili pacijenti! I ove je godine objavljena lista najboljih doktora, a na podužem popisu liječnici od Brača do Osijeka. Pohvale za rad stižu i u jednu ordinaciju u Samoboru. Uživo u RTL Danas javio se Boris Mišević koji je razgovarao s jednom od najpedijatrica Ilonkom Artuković, iz Doma zdravlja u Samoboru. Skrbi za 1200 mladih pacijenata. "Više puta sam odabrana od pacijenata kao najdoktor, ali moram reći da mi je drago da su moji pacijenti o kojima skrbim dugi niz godina. Od malenih pa do njihovih roditeljima o kojima sam brinula, drago mi je da su to prepoznali", rekla je pa dodala: "Nastojim roditeljima olakšati roditeljstvo." Cijeli razgovor pogledajte u nastavku.