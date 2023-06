Vadit će se kamen po kamen i tako 2 tisuće komada kako bi se obnovili tornjevi zagrebačke katedrale stradali u potresu. Obnova bi mogla trajati 10 godina. Oko tornjeva je postavljena skela, a mi donosimo snimke iz zraka.

Okovani su tonama čelika. Tornjeve zagrebačke katedrale tek sad je nemoguće ne zamijetiti. Kao i visinske radnike zbog kojih i slučajni prolaznici stanu i gledaju.

Građevinari su u utrci s vremenom jer tornjevi su u najkritičnijem stanju. Potres od 4 po Richteru bi ih srušio.

10 mjeseci, toliko je bilo potrebno da se postave skele na tornjeve zagrebačke katedrale. Istraživanja su prvo rađena u Italiji i Hrvatskoj, a materijal je došao iz Njemačke. Nakon toga ih je dizalica podigla na tornjeve. Visina skela na tornjevima je 58 metara, ali to neće biti konačna visina. Kad obnova bude pri kraju i budu se vraćali tornjevi, podići će ju još za 12 do 14 metara.

Sada se pripremaju za postavljanje dizalice kako bi se skinulo 20-ak metara tornjeva. Demontirat će oko 2000 kamenih elemenata.

"Skidat će se kamen po kamen. S namjerom da se sačuva svaki koji se može ponovno primijeniti. Ako se ne može ponovno primijeniti, svaki će se uz pažnju da se u komadu ili u prihvatljivom broju razgradi, numerira, skenira da bi se mogao ponoviti kamen istih dimenzija i kvalitete", govori Milan Crnogorac, revident obnove katedrale.

Procjenjuje se da bi samo obnova tornjeva mogla trajati 10 godina. Izvana će biti izvornog oblika, a iznutra ojačani.

"Nemoguće je izbjeći tu situaciju, ako u budućnosti hoćemo da tornjevi nekog ne ubiju. Zagreb će imati potresa, to nas čeka sigurno u idućim stoljećima. Kad tad će bit veći od ovog koji se dogodio 2020. Moramo imati tornjeve koji mogu izdržati i više od 6 stupnjeva po Richteru", ističe Crnogorac.

Vjernici se pitaju kada će se vratiti u katedralu? U najboljem scenariju, ako to dozvole vrijeme i rokovi to bi se moglo dogoditi ove zime i to za Božić.