Doznajemo: 24 Hrvata spremno je na evakuaciju iz Gaze! Riječ je o izuzetno kompleksnoj operaciji

Jedini mogući izlaz iz Gaze do daljnjeg je blokiran. Na spas čekaju i hrvatski državljani, a danas je stigao još jedan poziv u pomoć.

Tomislav Bošnjak, veleposlanik Hrvatske u Egiptu nam je rekao: "Danas popodne, iako to nije provjereno, javila nam se još jedna osoba - još jedna hrvatska državljanka. To bi onda bilo 24-ero. Nemamo kontakt s tom 24-tom osobom, nego je to posredno. Zato nismo još uvijek sigurni da se radi o pravom slučaju i o pravoj osobi, ali moglo bi biti."

Hrvatsko veleposlanstvo u Kairu pokušalo je s njima stupiti u kontakt, no telefonske linije su prekinute.

"Posredno doznajemo za jednu skupinu od 7, koja se sastoji od šestero djece i jedne supruge da su u relativno dobrom stanju, jedino što su zabrinuti i ta anksioznost je nešto što mi ne možemo pomoći. Ali što se fizičkog stanja tiče koliko doznajemo je da su u dobrom stanju", ističe veleposlanik Bošnjak.

Prijelaz Rafah prema Egiptu jedini je mogući koridor za njihovo izvlačenje. No, riječ je o izuzetno kompleksnoj operaciji. Razina opasnosti - najveća je moguća.

Tonći Prodan, stručnjak za sigurnost objašnjava: "Trebaju suglasnost obiju sukobljenih strana, treba to dobro organizirati ako govorimo o tehnici organiziranja, tu su jako bitni obavještajni podaci, zatim izviđanje, tu se štite kolone ili konvoji koji se uspostave, postoje zaštitnice. Dakle, postoji cijeli kompleksni mehanizam zaštite i naravno tu ne postoje 100 posto garancije jer rat je, ima puno kolateralnih žrtava."

Kako doznajemo, diplomatskim kanalima stigao je signal da bi se uskoro mogla otvoriti granica s Egiptom. Za izvlačenje Hrvata - diplomacija je spremna.

"U niskom smo startu da počnemo s izvlačenjem naših državljana i da im pomognemo da dođu u Hrvatsku što prije. I to je što se tiče vozila, smještaja i ostalih logističkih pitanja. To je spremno. Međutim, političke odluke o kojima ovisimo - na njih nismo u stanju utjecati", istaknuo je veleposlanik Bošnjak.

Sličnih situacija iz ratom zahvaćenih područja već je bilo. Stručnjak za sigurnost Prodan podsjeća: "Bilo je to recimo prije 15-ak godina u Libanonu, pa onda u Gruziji, vrlo recentno u Ukrajini, u travnju ove godine u Sudanu. Svako veleposlanstvo, svaka država brine o svojim državljanima, daje im upozorenja da napuštaju ova područja."

A to silno žele i ovi ljudi u najsloženijoj tajnoj misiji njihovog spašavanja.