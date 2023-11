Doznajemo: BBB-ovci bi Božić mogli dočekati u Hrvatskoj! Poznat i datum kada će stati pred suca

Umjesto iza rešetaka, uhićeni Bad Blue Boysi - Božić bi mogli dočekati kod kuće. Idući tjedan na sudu u Ateni iznose obranu.

Mario Medak, odvjetnik obitelji pritvorenih navijača nam je rekao: "Zakazana su ispitivanja za 4. 5. i 6. prosinac ove godine. Dakle, svi hrvatski državljani koji se nalaze po grčkim zatvorima, pozvani su u Atenu i prilikom ta tri dana imat će priliku iznijeti svoju obranu."

Njihovi odvjetnici potom će uložiti žalbu na istražni zatvor, a ako je sudac prihvati - na slobodu bi mogli svi, ili barem dio njih - već idući mjesec. Potvrđuje to i odvjetnik: "Takva mogućnost postoji. Ja vjerujem, nadam se i očekujem da će ti prijedlozi za ukidanje istražnog zatvora biti podneseni nakon ispitivanja što znači da bi sud i mogao donijeti takvu odluku o puštanju na slobodu."

Tereti ih se za 11 kaznenih i prekršajnih djela. Ono najteže, ubojstvo, je odbačeno nakon što je DNK analiza pokazala da grčkog navijača nije ubio niti jedan od pritvorenih Bad Blue Boysa. U grčkim zatvorima su već 113 dana, a da sve predugo traje, smatraju građani.

Antun Krpić ističe: "Već su trebali biti tri puta pušteni, to je politika kaj da velim." Isto smatraju Mira i Danica: "Sigurno da bi trebali, sigurno. Podrška njima. Trebali bi biti pušteni."

Da im "uskoro" stižu dobre vijesti, premijer najavljuje već posljednjih mjesec dana. Isto za RTL Danas poručuje i ministar Gordan Grlić Radman: "Pa naravno da te vijesti ostaju i dalje aktualne i mi imamo naravno razgovore vrlo intenzivne, kako premijer ima s premijerom Mitsotakisom, tako i ja imam s ministrom vanjskih poslova. Ono što je premijer rekao, bit će."

No, o čemu je točno riječ ne otkrivaju pa kritika stiže i od oporbe. Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk ističe: "Ako ih puste bit će eto, ja sam zaslužan, a ako ih ne puste onda je i dalje "uskoro". Otprilike po onoj - Indijanci već četiri godine skupljaju drva. To mi se čini ta varijanta." Mostovac Zvonimir Troskot ide korak dalje: "Ne bi me iznenadilo da i Bad Blue Boysi i navijači iskažu svoje nezadovoljstvo s izlaskom na ulice."

Da su nezadovoljni, prije svega jer ih premijer ne prima na sastanak, javno su dali do znanja i roditelji uhićenih navijača. Pa mu ponovno šalju poziv.

"Oni su i dalje spremni na taj sastanak pa ako premijer bude smatrao da je potrebno razgovarati s roditeljima - oni će se svakako odazvati tome sastanku", poručuje u njihovo ime odvjetnik Medak. No, više od svega žele da se njihova djeca konačno vrate u Hrvatsku. Jer u grčkim su zatvorima već gotovo četiri mjeseca.