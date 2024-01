Doznajemo! Među 41 uhićenih koji su kupovali dozvole za lov je i unuk Ivice Todorića. Sve je priznao

Pandorinu kutiju otvorio je USKOK i to kad je otkrio da su se na privatnom učilištu za 100 eura prodavali ispiti, bez da se na njih izlazilo.

Odvjetnik Vladimir Terešak to demantira. Poručuje da su ispiti održavali kao i u lovačkom savezu. Sve je bilo online, jer je bilo doba korone, pa dodaje: "I da je, ako se radi o jednoj, dvije, tri, četiri osobe ne znam je li to razlog da se uhićuje 41 osobu. Ukupna šteta koja se stavlja na teret mom branjeniku je 6000 eura. Zamislite koji su troškovi bili uhićenja 41 osobe od koje mi je poznato da je jedna uhićena u Dubrovniku i vožena u Zagreb."

I dok odvjetnik upire prstom u Lovački savez jer je spustio cijene ispita, čime je ugušio privatnike koji su se bavili istim, iz Saveza pozdravljaju akciju. Tvrde da "reda mora biti". Jer ljudi bez osnovnog teorijskog i praktičnog znanja iz lovstva, poručuju u Savezu, te lovačkog ispita koji se polaže pred komisijom, dolaze do dozvola za kupnju lovačkog oružja. Tome se mora stati na kraj, jer je to opasno ne samo za njih same, nego i za sve lovce.

Vladimir Terešak o uhićenjima: 'Ukupna šteta koja se stavlja na teret mom branjeniku je 6000 eura. Zamislite koji su troškovi bili uhićenja 41 osobe' Foto: RTL Danas Vladimir Terešak o uhićenjima: 'Ukupna šteta koja se stavlja na teret mom branjeniku je 6000 eura. Zamislite koji su troškovi bili uhićenja 41 osobe' RTL Danas

Od 60 tisuća lovaca, koliko ih ima u Hrvatskoj, ovakav događaj baca ružno svjetlo na sve poštene. Zoran Postić svjetski je prvak u natjecanju lovačkih pasa i lovaca i za RTL je poručio: "Ja čak ne bi rekao ni da su to lovci. To su ljudi koji su možda položili lovački ispit i koji imaju oružje i svrstani su u neki rod lovaca, ali to sa lovcima ja mislim nema veze. I taj događaj oko toga je napravljen radi novaca, a to spada pod privredni kriminal. A sad je li on političar, lovac, ribolovac - to s tim nema veze."

Zoran Postić o uhićenima: 'Ne bih rekao da su to lovci' Foto: RTL Danas Zoran Postić o uhićenima: 'Ne bih rekao da su to lovci' RTL Danas





Polaganje je nekad, tvrdi, bilo puno strože. Prije ispita se stažiralo, a mentori su sve pokazivali na terenu - od baratanja oružjem do ponašanja u prirodi i rad sa psima.

"To se ne nauči prek jednog dana i online. To moraš biti na terenu, moraš imati pušku u rukama, moraš biti na streljani, moraš imat mentora, to sve iziskuje i znanje i trud i vrijeme", dodaje Postić. Zbog svega glavni osumnjičeni dobio je mjesec dana zatvora. Zbog opasnosti od ponavljanja djela odmah je podnio ostavku. Ali iz zatvora ne izlazi dok se ne ispitaju svjedoci. Njih je pet - supruga i četiri kuma.

Doznajemo također da je među uhićenima i unuk Ivice Todorića koji je sve priznao te je pušten da se brani sa slobode.