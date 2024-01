Drugi najduži u Europi, treći u svijetu toliko bi trebao biti dug viseći most preko kanjona Krke. Projekt je to o kojemu se govori zadnjih pet godina, a nikako da se realizira.

"Supruga mi je Murterka, turisti pitaju već za to. Tako da ja sam osobno uvjeren da će to oživjetI", kaže Andrej Pokrovac iz Splita koji skoro tri desetljeća već živi u Kninu, a njegov sin Šimun vjeruje da bi se ipak usudio krenuti preko mosta koji leluja: "Pa, možda do pola, a onda bi mi bilo isto naprijed ili natrag, mora bi doći nekako."

Most su iz Nacionalnog parka Krka zamislili kao atrakciju u gornjem toku rijeke koja bi godišnje privlačila od 100 do 200 tisuća posjetitelja. Između važnih osmanskih utvrda Trošenja i Nečvena nekada je postojao most koji je porušen sredinom 17. stoljeća. Ovaj novi, viseći, bi trebao biti dug 462 metra i prostirati se 140 metara iznad rijeke.

Za projekt vrijedan oko 3,5 milijuna eura, odavno je napravljen i glavni projekt.

"Zapelo je naravno kod imovinsko-pravnih pitanja. To je zahtjevan projekt, ali mi smo mišljenja da to ne bi bila samo atrakcija za nacionalni park Krka, već jedan pokretač razvoja za lokalnu zajednicu cijelog tog gornjeg toka rijeke Krke", kaže Gordana Goreta, stručna voditeljica NP Krka.

U selu Nečvenu od nekadašnjih 200 stanovnika sada ih je samo sedmero stalnih. Tvrde da nitko od njih nije protiv mosta

"Ima sad jedno pet-šest kuća s bazenom, tako baš moj rođak ima to. Samo i on ima 73-74 godine, hoće li se njegovi unuci s tim bavit, to je pitanje", kaže mještanin Josip Perica zabrinut zbog depopulacije mjesta za koju nije siguran da je išta može spriječiti, a njegov prezimenjak Dražen dodaje "Koliko će biti dobro, ne znam. U načelu nisam protiv mosta, neka se gradi, ali da će mjesto imat nešto od toga, bojim se da neće".

Park bi trebao kupiti zemljište za pristupni put, ali i za druge potrebe posjetitelja.

"Ja imam tamo negdje oko devet tisuća kvadrata, ali parkiralište bi moglo biti na 3 tisuće kvadrata. Prodat neću ni pod kakvim uvjetima, pa da mi daju i milijune. Ali hoću u koncesiju, možemo se dogovoriti i nema problema", odlučan je Ante Perica, rizničar Udruge vlasnika nekretnina sela Nečvena.

Koliko će se dugo rješavati imovinsko-pravna pitanja, nitko ne može predvidjeti. Iako su svi za most, pregovori će očito biti teški.