Drugi put ove godine Međimurci strepe od poplava. Službe ih smiruju: 'Ovaj put smo se bolje pripremili'

Drugi put ove godine Međimurci strepe zbog rijeke Drave.

Snažan protok vode i izlijevanje iz korita na par mjesta građane opasno podsjećaju na ono što su doživjeli u kolovozu, no ipak, vodostaj je za sada ipak niži.

Mještani koji žive uz rijeku su, naravno, zabrinuti.

"Čujte, dosta je visoko. Baš sam namjerno izašao iz kuće, vidio sam na vijestima, ali ne može se to toliko zorno vidjeti, uživo je to puno drugačije", kazao nam je Zdravko Katanec iz Varaždina.

"Svaki dan ovdje šećem sa psima i svaki dan gledam Dravu i svaki dan je drugačija, jučer je bila na puno manje, prekjučer na puno više", dodala je Silvija Ladić iz istog mjesta, dok Varaždinac Danijel Mijatović ističe glavni problem ovakvih događaja.

"Ja bih rekao da je ovo skroz neuobičajeno. Klima se promijenila i to je mislim razlog zašto stvari ovako variraju do ekstrema", poručio je za RTL.

Sve službe u Međimurju, tvrdi župan Posavec spremne su za intervencije, no do sada za njih nije bilo potrebe, čak ni za ispumpavanja podruma. Smatraju kako je vrhunac vodnog vala prošao, no treba biti na oprezu zbog onoga što bi moglo doći iz susjedstva u sljedeća dva dana.

"Međimurje kao kraj između dviju rijeka Drave i Mure naravno podrazumijeva da se prate prognoze i situacija koja je u Austriji i Aloveniji. to onda ide i kroz naše područje. On je u ovom trenutku na nekih 1700 kubnih metara, ali Drava je na tom prostoru regulirana rijeka s obzirom na dvije hidrocentrale pa su se one zbog opasnosti ispraznile gotovo za jedan metar", kazao je Matija Posavec, međimurski župan.

Opreza ne manjka ni u Pušćinama, gdje su postavljene box barijere. Ovo područje (kadar čistine) ispred u kolovozu je bilo poplavljeno, a mještani su s vatrogascima napunili i postavili više od 12000 vreća s pijeskom kako bi obranili svoje kuće.

"Ovaj puta smo se bolje pripremili, to jest postavljene su box barijere kao dodatna zaštita ako dođe do visokog vodostaja Drave. Zasad nema problema, Drave se mjestimično izlijala iz svog korita, ali ona se i dalje samo nalazi u ovoj šumi, nije došla do nasipa pa nitko još nije ugrožen", istaknuo je za RTL načelnik općine Nedelišće Nikola Novak.

Situacija je mirna i na Muri koja je od 10 sati ujutro u opadanju, a za razliku od ljeta kada je Mura bila na rekordna 543 centimetara danas je čak i ispod razine za pripremno stanje od poplava.