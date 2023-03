Državni tajnik poskupljenju vode za oko 7% u Zagrebu: 'Ni za to nema niti jedan razlog'

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg kao gost u RTL Danas komentirao je sagu oko poskupljenja i neposkupljenja vode u Zagrebu pa na pitanje, treba li podići cijenu vode u Zagrebu i za 7,5 posto koje najavljuju, kaže - ne treba.

Govorio je i o rokovima u kojima se treba pripremiti dokumentacija i povući sredstva iz EU za novi vodovod.

"Rokovi su jako striktni i definirani, Zagreb je svoj projekt trebao riješiti još 2018., ako gledamo Direktive o pročišćavanju otpadnih voda i ugovor o koji je RH potpisala pristupom u EU. No projekt u Zagrebu, koji obuhvaća i sanaciju vodovodne mreže, izgradnju kanalizacije i nadogradnju centralnog uređaja za pročišćavanje, još nije spreman, nije prijavljen. Naša namjera, države i Grada Zagreba, je da što prije projekt bude spreman na prijavu. Ako ne bude, i država i Zagreb morat će naći novce za vrlo složene projekte", rekao je državni tajnik.

Na pitanje, hoće li onda voda drastično poskupjeti, ako se pripremi ta dokumentacija, odgovorio je da svako povećanje standarda uzrokuje i povećanje cijena.

"Ali korištenjem EU sredstava želimo da barem investicijski troškovi modernizacije budu svedeni na minimum. Ako ćemo graditi skupe uređaje i poduzeti standard teško će biti namaknuti takva sredstva a zadržati cijenu kao danas", rekao je naš gost.

Za ostale gradove rekao je da u cijeloj državi ima oko 60 infrastrukturnih projekata koji se financiraju iz mehanizma za konkurentnost i koheziju.

"Vrijednost im premašuje 2 milijarde eura. Alokacija, koju smo do sad imali je milijardu i 50 milijuna eura, odobrili smo više od 2 milijarde eura i to govori o agilnosti ljudi u lokalnim vodovodima", rekao je Šiljeg. O cijeni vode koja je drugačija od grada do grada, pojašnjava da nije isto što u Slavoniji moraju vodu nekoliko puta filtrirati zbog željeza, mangana i arsena u njoj, dok se u rijeci može samo dezinficirati jer je kvalitetna.