OSVRNUO SE NA REAKCIJE Dubrovački aerodrom od sad nosi ime Ruđera Boškovića. Župan: 'On nije Srbin, a imenovanje je naša stvar'

Zračna luka Dubrovnik nosi novo ime. Svi putnici sada slijeću u Zračnu luku Ruđer Bošković. Vijest da će dubrovački aerodrom nositi ime jednog od najvećih matematičara svog vremena, izazvala je bijes u istočnoj Hercegovini jer su srpske vlasti potajno namjeravale isto ime dati aerodromu odmah odmah uz hrvatsku granicu. Inicijativa o dodavanju imena hrvatskog znanstvenika naziva dubrovačke zračne luke dobila je podršku članova Skupštine te je izglasana i službena odluka."Zakonska procedura je odrađena u smislu javne nabave. Sada kad nam je odobreno promjena imena zračne luke, krenuli smo u nabavu i vizuala i izrade samih reklama i negdje do iza Nove godine. Mi očekujemo potpuno jedan novi rebrending Zračne luke Dubrovnik", poručio je komercijalni direktor Zračne luke Ruđer Bošković Ivan Maslać. U RTL Danas uživo se uključio župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić koji je i pokrenuo ovu inicijativu. "Iicijativa je pokrenuta 2011. godine o obilježavanju 300. obljetnice rođenja toga velikana i dubrovačke i hrvatske povijesti. I to je bio jedan od načina odužiti mu se za ono što je on dao Dubrovniku i Hrvatskoj. Reakcije na ovo imenovanje su doista dobre, a takve smo i očekivali", poručio je. Osvrnuo se na kritike i bijes koji je ova odluka izazvala u istočnoj Hercegovini te pitanje hoće li odustati u Trebinju koji su planirali po Boškoviću nazvati luku odmah uz hrvatsku granicu. "Imenovanje zračne luke je naša stvar i nećemo, naravno, pitati nikoga za to. Nisam pratio reakcije iz Hercegovine, tako da ne znam kakve su i je li ih bilo. Međutim, naravno da Ruđer Bošković nije Srbin. Ruđer Bošković je rođen u Dubrovniku. Njegov otac je porijeklom iz Orahova dola, hrvatskog sela u Hercegovini. Dakle, nema nikakva govora da bi on bio Srbin. Mi smo odlučili tako kako smo odlučili i što se tiče Zračne luke Trebinje, ako je oni žele graditi mi nemamo ništa protiv. Protivimo se jedino lokaciji koju su u posljednje vrijeme naznačili kao moguću lokaciju jer ona ugrožava podzemne tokove rijeke Omble i time ugrožava vodoopskrbu Dubrovnika. Dakle, neka oni grade zračnu luku, samo ne smiju graditi na prostoru koji ugrožava naše vode", istaknuo je.