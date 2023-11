RTL DANAS S TALIJANSKE GRANICE Duge cijevi na granici, Italija šalje još 350 vojnika i policajaca. Do kad će trajati pojačane kontrole?

Trilateralni sastanak predstavnika Italije, Slovenije i Hrvatske u Trstu oko ponovnog uvođenja kontrola na granicama šengenskog prostora pratila je RTL-ova reporterka Katarina Brečić koja donosi posljednje informacije s talijanske granice. "Duge cijevi vojnika na talijanskoj granici na prvu odaju dojam nesigurnosti, a njihova ideja je sigurnost. Zbog toga je Italija na svoje granice odlučila poslati dodatnih 350 vojnika i policajaca. Sve je uzrokovano napadom Hamasa na Izrael i pojačanom terorističkom prijetnjom. Kako je Italija uvela nadzor granica i maltene suspendirala Schengen, tako je i Slovenija uvela nadzor na granici s Hrvatskom i Mađarskom. Italija tvrdi da već ima rezultate svog nadzora, da su pregledali 19.000 osoba i pregledali 10.000 vozila i otkrili deset krijumčara ljudi, ali isto tako 300 migranata kojima su zabranili ulazak u zemlju. Glavno pitanje sada je do kad će biti suspendiran Schengen, odnosno do kad će trajati pojačana kontrola na granicama. Slovenski i talijanski ministar danas u Trstu poručuju da ne mogu reći, odnosno da će to biti dokle god traje teroristička prijetnja", istaknula je RTL-ova reporterka.