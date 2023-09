Dugo se štednja skoro nije isplatila jer su kamate bile oko nule. No jedna banka diže ih na tri posto

Kamate na štednju već dugo su u bankama niske. Podaci HNB-a pokazuju da je prosječna kamata na štednju građana u Hrvatskoj 0,83 posto, dok je prosjek eurozone 2,83 posto, odnosno 3 puta više. Građani nam kažu da se to ne isplati.

„Mislim da je bolje uložit u nekretnine nego da imaš u banci“, kaže nam Jasna iz Zagreba. Dok Tahira smatra: „Trebali bi dati barem 10 posto“.

No Hrvatska poštanska banka, odlučila na značajnije podizanje. Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a, poručuje: „To našim građanima omogućava oročavanja od 250 eura na više, od 6 do 12 mjeseci, uz kamatnu stopu do čak 3 posto.

Ministar financija, Marko Primorac, ovakvim je potezom zadovoljan. U razgovoru za RTL danaskaže da očekuje da će ostale banke slijediti taj primjer. „To je rezultat naših konstruktivnih razgovora s predstavnicima banaka. Vjerujem da će to pomoći smanjenju inflatornih pritisaka, ali i pomoći štednji koja je do sada bila deponirana po gotovo nikakvim stopama“ .

Građani u bankama čuvaju više od 34 milijarde eura štednje i još 2.2 milijarde u stranim valutama. Banke su dizale kamate na kredite, a isti ritam nije pratio kamate na štednju. Banke su iskoristile priliku, smatra ekonomski analitičar Hrvoje Japunčić. „ Jednostavno su gledali da taj tržišni moment iskoriste što više u svojoj profitabilnosti. Slična je situacija na razini Europske unije“, kaže.

Premijer je prošli tjedan okupio bankare. I podsjetio da su građani, umjesto u banke, uložili milijardu i 300 milijuna eura u narodnu obveznicu. A da sada slijedi i ponuda trezorskih zapisa. Vlada čeka poteze banaka.

„Banke će to učiniti u prvoj polovici listopada. Mislim da će to ići i preko 2 posto pa i do 3 posto. Smatramo da će to potaknuti konkurenciju među bankama. A kada će banke podići svoje kamate onda će Vlada ići i sa svojom ponudom, kaže ministar Primorac.

A da im država konkurira, priznaju i u HPB-u: „Država je potaknula banke da se bore za svoje štediše, a ne da ih uzimamo zdravo za gotovo“, kaže Badurina.

Pitali smo vodeće banke kakve uvjete nude. Dobili smo dva odgovora. U PBZ-u kažu da su podignuli kamatu na 1,7 posto na jednogodišnju štednju. U Erste banci na 1,5 posto na oročenja duža od 3 godine. I dalje daleko od razine eurozone.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati na štednji imaju više od 30 milijardi. Jedna banka diže kamatu na štednju, Vlada pak nudi ulaganje u državu