Omiški most vrijedan gotovo 8 milijuna eura, još nije pušten u prometa, a problem bi mu mogla stvarati bura. Naime, izgrađen je bez vjetrobrana, a istraživanja Hrvatskih cesta pokazali su da bi zahvati koji bi ga štitili od vjetra utjecali njegovu stabilnost. Pa su se vratili prvotnom projektu bez burobrana.

Svečano se pratilo spajanje 150 metara dugog omiškog mosta. Kao dio obilaznice, smjestio u kanjonu Cetine, gdje su udari bure najjači. No, projektom nikakvi vjetrobrani nisu predviđeni.

Omišanin Ivica Rogošić Keko u šali kaže: "Pa bit će zatvoren bar po godine, a drugu polovicu neće nitko prolaziti I služit će po meni bungee jumping I vidikovac za to služi. To su ideje van pameti."

Njegov sugrađanin, Božo Ćapeta dodaje: "Tko ne živi u Omišu, ne zna što znači ta bura. To je jedna stvar, a druga je što se u ovoj državi sve radi ad hoc, evo sad imamo nešto para, sad ćemo nešto napraviti, zamagliti."

Hrvatske ceste provele su dodatna istraživanja i zaključili da bi gradnja vjetrobrana na mostu uzrokovala njegovu nestabilnost. Voditelj projekta Hrvatski Cesta, Tomislav Cvetko objašnjava: "Pri graničnoj brzini od 46 u sekundi, to je nekih 165 km na sat, dolazi do galopirajućih vibracija koje bi mogle biti opasne za konstrukciju mosta, zbog takvog rezultata smo mi odustali od izgradnje vjetrobrana i vratili se na osnovni projekt mosta bez vjetrobrana."

No, smatraju da nije problem što gotovo 8 milijuna eura vrijedan most ne može podnijeti jače udare bure. Voditelj prometa Hrvatskih Cesta Slaviša Babić kaže većina mostova ih ni nema: "Kao i na mostu dr. Franje Tuđmana, kao na Krčkom mostu ..Dakle ovisno o udarima vjetra prije svega će se smanjivati ograničenje brzine. To su nekakve prve mjere koje se poduzimaju, a po potrebi se zatvara most za pojedine skupine vozila, a onda ako su takvi udari vjetra preusmjerava se sav promet na alternativne pravce."

Najveći promet očekuju ipak u ljetnim mjesecima kada bura rjeđe puše, a otvaranje mosta predviđeno za kraj ove ili početak iduće godine sigurno će ovisiti o tome hoće li taj dan puhati bura…